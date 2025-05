La battaglia sul ponte tra priorità del governo e impatti ambientali

Fa discutere la grande opera: dai "motivi di rilevante interesse pubblico" e la sicurezza internazionale alle contestazioni dei movimenti

di Marco Olivieri

Il ponte e i “rilevanti motivi d’interesse pubblico”. Com’era scontato, lo scorso 9 aprile, il Consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto “report Iropi”, acronimo inglese che sta per “Imperative Reasons of Overriding Pubblic Interest”, ovvero “motivazioni imperative di rilevante interesse pubblico”. Motivazioni relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. E il tema rimane super attuale, tra scenari nazionali ed europei. Ieri la manifestazione a Villa San Giovanni promossa dalle associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e Wwf Italia, insieme al movimento No ponte Calabria, dal titolo “Una questione di buon senso. Il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali e certi conti che non tornano”.

Nella delibera del Consiglio dei ministri, “s’intendono esporre i motivi imperativi e prevalenti, legati alla sicurezza della popolazione, allo sviluppo economico e anche ambientali e sanitari, per cui si ritiene che il progetto del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria debba costituire oggetto di comunicazione meramente informativa alla Commissione europea ai sensi dell’art. 6.4 della Direttiva 92/43/Cee

Habitat“.

Di fatto, come ha ben argomentato su Tempostretto, l’avvocato Nicola Bozzo, è il governo a superare l’impasse. Il governo Meloni insiste sulla “strategicità della riduzione dell’insularità della Sicilia”. Si evidenzia nella delibera del 9 aprile “la possibilità di ridurre significativamente il carattere di

insularità della Sicilia, rendendo i collegamenti non più intermittenti”. E ciò “genera evidenti vantaggi di natura economica, grazie alla riduzione dei tempi e dei costi di trasporto, e per la sicurezza pubblica, grazie ai minori tempi di risposta e dispiegamento delle forze militari e della protezione civile”.

Il riferimento alla sicurezza nazionale e internazionale appare forzato

A fare discutere, ed è chiaramente un modo per “blindare” il progetto ponte, è il collegamento della grande opera con gli elementi strategici internazionali: “L’opera è quindi non solo un’infrastruttura italiana ma un progetto di valore europeo, il cui completamento è considerato funzionale al processo di integrazione europea, in particolare per il principio della libera circolazione e della politica comune dei trasporti sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea. Inoltre, il Ponte sullo Stretto di Messina ha anche un’importanza strategica per la sicurezza nazionale e internazionale, tanto che assumerà un ruolo chiave in un contesto di difesa e sicurezza, facilitando gli spostamenti delle forze armate italiane e degli alleati Nato. Questo è particolarmente rilevante, considerando il crescente ruolo del Mediterraneo come area geopoliticamente sensibile, con dinamiche complesse legate alla

sicurezza marittima, all’immigrazione e alle operazioni di peacekeeping“.

Un riferimento che appare forzato. Ha messo in rilievo di recente l’economista Guido Signorino, del comitato “Invece del ponte”, con un nuovo dossier: “Senza volere sottolineare l’allarme che nei cittadini ha creato l’enfasi che il documento ha dato alla rilevanza ai fini militari del ponte (e, per conseguenza, dell’intera area dello Stretto di Messina), andiamo ai fatti. Denunciamo che il fatto che il ponte serva la mobilità militare internazionale non è supportato da alcuna evidenza ufficiale. L’uso duale civile-militare dell’infrastruttura non è tecnicamente dimostrato, anzi rischierebbe di diventare un ulteriore problema, e in caso di conflitti il ponte sarebbee certamente un facile bersaglio strategico”.

“Nella relazione manca la dimostrazione dell’assenza di alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale”

Un punto sul quale “Invece del ponte”, con Elio Conti Nibali e Signorino, ha insistito è che, “nella relazione Iropi, manca la dimostrazione dell’assenza di alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale. Secondo il governo, la relazione giustificherebbe definitivamente davanti all’Unione europea la deroga ambientale (articolo 6.4 della Direttiva Habitat) per costruire il ponte malgrado la negativa Valutazione d’incidenza ambientale (Vinca). Il tutto dimostrando che il ponte è l’unica soluzione possibile e che esistono motivi imperativi di interesse pubblico (i famosi Iropi) per la sua realizzazione. Invece il documento è la prova che il progetto non è approvabile. A parte l’inconsistenza degli Iropi, manca assolutamente la dimostrazione del punto di partenza, cioè l’assenza di alternative meno impattanti dal punto di vista ambientale. Senza questo “anello mancante” non è possibile procedere”.

Tra scenari nazionali ed europei, il dibattito continua, se è possibile senza “elmetti” nel nome della sicurezza internazionale.

Articoli correlati