Messina. Piste ciclabili, “si faccia dietrofront anche su quella di viale San Martino”

I consiglieri della Lega al sindaco: "Restringe troppo la carreggiata da via Santa Cecilia a Villa Dante". E lanciano una proposta alternativa

MESSINA – Piste ciclabili ancora nel mirino dei consiglieri comunali. Dopo gli interventi di Libero Gioveni e Dario Carbone, anche i consiglieri del gruppo Lega – Prima l’Italia, Cosimo Oteri, Amalia Centofanti e Rosaria D’Arrigo, hanno espresso la loro posizione chiedendo un passo indietro dell’Amministrazione sulla pista ciclabile di viale San Martino. In particolare, nel tratto compreso tra via Santa Cecilia e Villa Dante. Lo hanno fatto con un un’interrogazione indirizzata al sindaco Federico Basile e all’assessore alla Mobilità Salvatore Mondello.

“Restringe troppo la carreggiata”

“La pista ciclabile in via del Vespro aveva cancellato gli stalli per i disabili e impediva l’accesso al poliambulatorio dell’Asp – hanno spiegato i consiglieri Oteri, Centofanti e D’Arrigo – quella in viale San Martino, nel tratto tra via Santa Cecilia e Villa Dante, restringe troppo la carreggiata, creando disagi considerevoli alla viabilità e agli esercizi commerciali della zona”.

La proposta

I consiglieri propongono la loro soluzione: “trasformare il marciapiede esistente, che è sufficientemente largo – aggiungono – in un percorso ciclopedonale”.

“Non siamo contrari alle piste ciclabili – concludono i tre esponenti della Lega – ma la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile deve tenere conto delle specificità del territorio e delle esigenze della popolazione”.