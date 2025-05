Situazione rischiosa per la circolazione

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Si segnala questo tombino in via Circuito, Torre Faro, in queste condizioni da diversi mesi.”

La foto inviata mostra un tombino scoperto con la rete di segnalazione abbattuta. Questa situazione crea seri rischi alla circolazione.