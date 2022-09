Torre Faro. Vietato passeggiare - Tempostretto

A Messina le aree riservate ai pedoni sono troppo spesso occupate da auto e moto, parcheggiate senza rispetto per i diritti altrui

Segnalazione WhtasApp al 366.8726275: “Torre Faro. I soliti cafonal!”

L’immagine inviata dal lettore è ripresa in via Palazzo. L’area laterale lato valle di questa strada, che dalla fine di via Circuito a Ganzirri porta al villaggio di Torre Faro, è riservata a i pedoni. Questo aspetto non ha, evidentemente, avuto importanza per l’automobilista e il motociclista cha hanno parcheggiato impropriamente i loro mezzi. L’esigenza primaria per loro è stata quello di soddisfare il loro interesse personale, incuranti dei diritti altrui. Abitudine, purtroppo, diffusa a Messina.