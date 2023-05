Torrenova piange carabiniere morto a Cagliari - Tempostretto

Roberto Orlando era in servizio al Nono battaglione Sardegna. I messaggi di cordoglio

TORRENOVA – Era molto conosciuto in tutta la zona Roberto Orlando, il carabiniere di 28 anni vittima di uno scontro auto-moto avvenuto a Cagliari. Residente a Torrenova con la famiglia, il ragazzo suonava una band di Capo d’Orlando che si esibiva un pò ovunque. Appassionato di moto, era in sella alla sua Yamaha quando, per cause ancora da chiarire, un furgone sbucato da una via laterale lo ha travolto, facendolo schiantare contro il bordo della carreggiata. Inutili i tentativi di rianimarlo, da parte dei soccorsi: il ragazzo è morto praticamente sul colpo. Saranno ora i carabinieri di Cagliari a chiarire l’esatta dinamica di quel che è accaduto.

Intanto il centro della costa nebroidea si stringe intorno la famiglia. L’amministrazione comunale e il sindaco di Torrenova, Salvatore Castrovinci, hanno espresso il loro cordoglio sui social: “Tutta l’amministrazione comunale, nella certezza di esprimere anche i sentimenti dell’intera comunità, si stringe al dolore della famiglia Orlando per la prematura e tragica scomparsa di Roberto.”

“Oggi ci stringiamo al dolore dei familiari e dei Carabinieri del 9° Battaglione Sardegna per la tragica scomparsa del Carabiniere Roberto Orlando, 28enne, tragicamente scomparso a causa di un sinistro stradale occorso nel tardo pomeriggio odierno in Cagliari. Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Roberto e di apprezzare le sue non comuni qualità umane e militari.”, scrive il Sic, Sindacato Indipendente Carabinieri.