Torrente Acqua Bianca di Acqualadrone, "rifiuti ovunque" - Tempostretto

Un lettore: "Li abbandonano a tutte le ore del giorno"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Scrive un lettore: “Al torrente Acqua Bianca di Acqualadrone, a partire dalla statale, rifiuti ovunque. Il torrente è in queste condizioni, come s’evince dalle foto, oltre al problema del mare che raggiunge le case. C’è chi lascia i rifiuti in strada a tutte le ore del giorno. Ma gli operatori ecologici non possono raccogliere i sacchi? Qui è territorio di nessuno. Ci vogliono pure due telecamere”.

Abbiamo segnalato a Messina Servizi.