Torri Morandi, da oggi si paga il parcheggio

Atm ha posizionato un nuovo parchimetro al centro dell’area di sosta di via Pozzo Giudeo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Al parcheggio Torri Morandi da oggi la sosta sarà a pagamento. Dopo la sperimentazione gratuita per il mese di giugno nell’area si sosta di via Pozzo Giudeo, a Torre Faro, si torna a pagare. Lo si potrà fare tramite le app dedicate o il nuovo parchimetro posizionato da Atm all’interno dell’area di sosta.

I posti disponibili sono circa 200, di cui 7 rosa per donne in gravidanza o neomamme, e 11 per persone con disabilità. All’uscita del parcheggio è disponibile una navetta Atm con partenza ogni 20 minuti per raggiungere le spiagge sotto il Pilone.