Torta da colazione con panna fresca: un dolce facile per un delizioso inizio di giornata

Ecco come prepararlo

Una premessa. La colazione è il pasto più importante della giornata. E cosa c’è di meglio di iniziare la mattina con un dolce che fa venire l’acquolina in bocca? La torta da colazione con panna fresca è una deliziosa opzione per chi ama iniziare la giornata con qualcosa di dolce e appagante. Questo dolce squisito combina la morbidezza di una torta con la ricchezza e la freschezza della panna, creando un connubio perfetto per deliziare il palato al risveglio.

Gli ingredienti: Per preparare questa deliziosa torta, avrai bisogno di ingredienti semplici ma di qualità. Ecco cosa ti occorre:

250 gr Farina 00: La base della tua torta. Puoi utilizzare la farina bianca tradizionale o optare per una versione integrale per un tocco più salutare. 180 gr di Zucchero: Per dolcificare la tua torta. Puoi regolare la quantità a seconda dei tuoi gusti personali. 3 Uova medie: Aggiungono consistenza e morbidezza alla tua torta. 270 ml di Panna Fresca: L’ingrediente chiave che rende questa torta irresistibilmente cremosa. Assicurati di utilizzare panna fresca di alta qualità per ottenere il miglior risultato. 8 gr di Lievito in Polvere: Per far lievitare la tua torta e renderla soffice. Vaniglia q.b.: Per un tocco aromatico e dolce. Zest di limone q.b.: quel profumo di Sicilia che non deve mancare mai.

Procedura di Preparazione:

Inizia preriscaldando il forno in funzione statico ad una temperatura di 180°. In una ciotola, mescola la farina e il lievito in polvere. In un’altra ciotola, monta le uova con lo zucchero e la vaniglia fino a dare la consistenza che si definisce in pasticceria che l’uovo “scriva”. Incorpora lentamente gli ingredienti secchi (setaccia le polveri attraverso un colino per togliere i grumi) nella miscela liquida, mescolando fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungi la panna fresca alla miscela e continua a mescolare delicatamente fino a ottenere un composto liscio e cremoso. Versa l’impasto in una teglia precedentemente imburrata e infarinata. Cuoci in forno per circa 40-50 minuti o fino a quando la torta è dorata e uno stuzzicadenti inserito al centro esce pulito. Lascia raffreddare la torta prima di tagliarla.

Servizio e decorazione: Una volta che la tua torta è pronta, puoi arricchirla ulteriormente con una leggera spolverata di zucchero a velo o guarnirla con una generosa quantità di panna fresca montata. Puoi anche aggiungere frutti rossi freschi o una spruzzata di cioccolato per un tocco extra di indulgenza.

In conclusione, la torta da colazione con panna fresca è un capolavoro di dolcezza e cremosità che renderà le tue mattine indimenticabili. Con ingredienti semplici e una preparazione facile, questa torta diventerà presto una presenza regolare sulla tua tavola della colazione. Goditi questo dolce delizioso e inizia la giornata con il piede giusto!

Epifanio Coco: pasticciere, rosticciere e panettiere.

Instagram: @epifaniococo