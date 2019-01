A Messina sbarca l'evento PanEuropeo di Volt

Anche Messina farà parte delle diverse città d'Europa che il 17 Gennaio ospiteranno uno degli eventi PanEuropei di Volt.

Il gruppo messinese del partito PanEuropeo si unirà infatti alle tantissime città d'Italia e d'Europa come Catania, Novi Ligure, Roma, Milano, Firenze, Copenhagen, Aachen, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Sofia, Lisbona e tante, tantissime altre.

“Volt Messina, lanciato poco meno di un mese fa, porta in strada – si legge in un comunicato - la sua prima iniziativa pubblica tramite un Tour di Ascolto per le vie del Centro dove i cittadini avranno modo di avanzare le loro richieste all'Europa! L'Europa riparte dai cittadini e Volt proprio da qui vuole partire per un Europa che sia voce degli Europei, parleremo alle e di persone, ascoltando le esigenze e priorità, vi sarà poi spazio per conoscere meglio Volt e la seconda parte della Dichiarazione di Amsterdam, il programma Politico di Volt, intitolata “Rendere l’Unione Europea una potenza economica”. Discuteremo delle proposte e posizioni di Volt per stimolare la crescita e migliorare il tenore di vita, per investire nel nostro futuro e mettere l’istruzione al primo posto".