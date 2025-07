Tra karaoke, caccia al tesoro e tornei di scopa e biliardino: la ricca estate di eventi di Giampilieri

Giampilieri 2.0 e Accussì hanno organizzato un calendario ricco e vario, tra musica, cortometraggi e giochi

MESSINA – Karaoke, biliardino, tornei di ogni tipo e tanta musica. Grazie al grande lavoro in sinergia delle associazioni Giampilieri 2.0 e Accussì – Festival per gli occhi, il villaggio di Giampilieri vivrà un agosto ricco di eventi, per un’estate in cui si punta alla socializzazione e al divertimento attraverso sport, musica e cultura.

Il calendario di eventi

Si è partiti lunedì 28 luglio con la prima Karaoke night, che sarà replicata l’11 agosto. Poi l’Accussì Music Challenge, che anticipa l’Accussì Festival, in programma domenica 3 e lunedì 4 agosto e che porterà in scena dalle 21.30 nel piazzale della Chiesa di San Nicola decine di cortometraggi.

Giovedì 7, invece, toccherà a “Dal Pop al Soul – Voce e Piano” con Francy De Luca e Rodolfo Sgro, mentre l’11, oltre al karaoke, Giampilieri sarà scenario della Caccia al Tesoro a partire dalle 17.30, per grandi e piccini. Poi i tornei: il 12 e il 13 toccherà al biliardino, il 19 a “carte, oro, settanta e sett’oro”, il primo torneo di Scopa.

Mercoledì 20 agosto Nicola Rizzo porterà in scena “Nostalgia della terra”, un racconto della storia di Giampilieri. Venerdì 22 invece ci sarà l’Ever White Live Music. Infine, sabato 23 agosto, lo show di “Giampilieri in Piazza”, il talent show “Giampuluroto”. Ma non è escluso che altri eventi saranno aggiunti via via.