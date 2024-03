Tra Messina e Reggio Calabria: idee di viaggio e scoperte

Redazionale

Redazionale – Le regioni del Sud Italia sono meravigliose in qualunque stagione. Ma è in primavera, specialmente tra aprile e maggio, che i turisti hanno l’opportunità di trascorrere giornate ancora più piacevoli tra natura, arte, storia, cultura e buon cibo grazie a sole e temperature gradevoli. Nelle prossime righe verranno forniti alcuni consigli in merito a due città meravigliose situate, rispettivamente, in Calabria e Sicilia: Reggio Calabria e Messina.

Le principali attrazioni di Messina

Ospitalità e buon vivere sono due elementi immancabili della città di Messina. È possibile soggiornarvi per una breve vacanza primaverile, magari trasferendosi successivamente in Calabria salendo su uno dei traghetti Messina-Reggio Calabria. Piazza Duomo, nel centro storico, è un ottimo punto di partenza. Oltre al Duomo, da cui prende il nome, tale piazza offre l’affascinante Orologio Astronomico e la Fontana di Orione. La Galleria Vittorio Emanuele è un’altra attrazione molto conosciuta. Si tratta, nello specifico, di un edificio al chiuso in stile liberty, risalente agli anni ’30, corredato da una galleria commerciale. E come tralasciare il Teatro Vittorio Emanuele II, il teatro di maggiori dimensioni della Regione? Dopo essere giunti al cospetto della Fontana del Nettuno, in Piazza d’Itali gli occhi verranno rapiti guardando in direzione del mare. Ad apparire all’orizzonte, infatti, sarà la Madonnina di Porto. I giorni di aprile o maggio, contraddistinti di solito da un bel sole, si prestano benissimo a una passeggiata negli spazi verdi. A offrirli sono, tra gli altri, il Parco dei Nebrodi e la Pineta di Savoca.

Messina ha tanto da offrire anche in ambito enogastronomico, con proposte che vanno dagli arancini ai pitoni, passando per lo stocco alla messinese fino alle focacce.

Eventi primaverili a Messina e dintorni

In provincia di Messina, esattamente a Capo d’Orlando, è prevista dal 23 al 25 aprile 2024 una visita guidata ai castelli e alle interessanti dimore storiche. La città di Messina, invece, ospiterà dal 15 al 16 maggio i festeggiamenti in onore di S.Annibale Maria di Francia. Chi desidera provare del buon cibo siciliano avrà in “Little Sicily – La Sicilia che Eccelle“, dal 17 al 19 maggio nella già citata Capo d’Orlando, un appuntamento da non perdere. Affascinante sarà il Motoraduno Notturno “Oltre Lo Stretto“, previsto a Messina nei giorni 26 e 27 maggio 2024.

Lo splendore della Calabria? Reggio Calabria la sua culla

Reggio Calabria è una delle città più antiche del Vecchio Continente, e rientra tra le principali colonie della Magna Grecia. I turisti finiscono immersi in una storia millenaria e, allo stesso tempo, godono di un lungomare tra i più belli della nostra penisola e di un mare capace di regalare colori mozzafiato. La visita potrà avere inizio dalla passeggiata di circa due chilometri sul Lungomare Falcomatà, zona riqualificata nel corso degli anni ’90. Sono numerosi i tesori archeologici, a partire da un teatro greco all’aperto (ancora oggi utilizzato per eventi), un impianto termale romano e una fontana commemorativa. Il centro storico è ricco di testimonianze architettoniche, con tante ville realizzate in stile Liberty. Si ricordano tra gli edifici Palazzo Spinelli, Palazzo Zani e Villa Genoese Zerbi. Non mancano neppure zone botaniche, in cui compaiono sia specie tropicali che subtropicali centenarie che di monumenti. Altre attrazioni sono il Castello Aragonese, caratterizzato da una terrazza panoramica e da splendide torri, la Chiesa degli Ottomani dotata di una cupola rosa e la Cattedrale di Piazza Duomo. Da non perdere è anche il Museo Archeologico Nazionale, al cui interno sono custoditi i celebri bronzi di Riace.

Gli appuntamenti di aprile e maggio 2024 a Reggio Calabria

Chi decide di concedersi qualche giorno di vacanza a Reggio Calabria ad aprile potrà visitare la fiera campionaria dedicata ai prodotti tipici italiani e alle attrezzature agricole, che avrà luogo a Gioia Tauro. Se la visita è programmata ad aprile, protagonista sarà la fiera campionaria organizzata dall’11 al 19. Gli amanti della lirica potrebbero assistere all’Aida di Giuseppe Verdi, in programma dal 27 al 29 maggio. Chi nutre una passione per le moto, infine, avrà nel Raduno Motoguzzi, previsto per il 15 maggio, un appuntamento da segnare sull’agenda.