Tra naufragi a Lampedusa, genocidi a Gaza e il gruppo “Mia moglie”

Dalle tragedie internazionali a una vicenda illuminante sulla "maturità" sessuale di molti maschi adulti. Ecco cosa ci insegnano gli ultimi 10 giorni

di Marco Olivieri

7 GIORNI D’ORDINARIA FOLLIA – Come ogni settimana, ce n’è per tutti i gusti. Tra notizie più “leggere” e pesantissime, tutte danno l’idea di un clima culturale e dei perenni chiaroscuri dell’umanità. Dalle tragedie internazionali e siciliane a una vicenda illuminante sul grado di “maturità” sessuale e affettiva di molti maschi adulti. Ecco che cosa ci insegnano gli ultimi dieci giorni.

Un Paese che ha criminalizzato chi fa soccorso in mare

Scrive Davide Enia, attore e drammaturgo, autore di “Appunti per un naufragio”: “La notizia è figlia delle politiche governative ed europee. È morta la bambina di sei anni sbarcata a Lampedusa, aveva viaggiato cinque giorni senza cibo e acqua. Non si è mai fatto nulla per creare corridoi umanitari, per tutelare i diritti e le persone. Si sono pagati i veri trafficanti e i loro lager, dove si tortura, si stupra, si ricatta, si ammazza. Non solo, appena si è avuto in cella un criminale vero, Almasri, il gioverno Meloni lo ha rimpatriato subito con il volo di Stato. Un Paese che ha criminalizzato chi fa soccorso in mare è un Paese maledetto dalla Madonna. Prima di confermarsi ignobile con Gaza, l’Europa ha mostrato il suo vero volto con il Mediterraneo, pagando i lager in Libia, istruendo i torturatori, foraggiandoli, usando i corpi delle persone per la più bieca propaganda, colpevolizzando quelle realtà che provavano e provano a impedire che si muoia in mare.”.

La sintesi è perfetta. Il naufragio, avvenuto dieci giorni fa, è quello della civiltà. Si è scelto di fare dell’immigrazione uno strumento da campagna elettorale, con obbrobri giuridici (vedi Centri in Albania) e inneggiando ai porti chiusi, quando invece il fenomeno avrebbe potuto essere governato a livello nazionale ed europeo. Permessi per trovare un lavoro, corridoi umanitari, cooperarazione tra i Paesi dell’Unione: tutto questo sprofonda nell’inciviltà di un’Europa che ha le mani sporche di sangue in un Mediterraneo che dovrebbe essere un mare di pace e di scambio tra i popoli.

Il gruppo “Mia moglie” e l’immaturità affettiva e sessuale

Nel naurfragio del 13 agosto a Lampedusa sono morte 27 persone, tra cui una bambina di un anno e tre adolescenti. Un nuovo disastro figlo di un Occidente che ha smarrito umanitò e civiltà.

Se vogliamo, invece, indugiare in qualcosa di interessante dal punto di vista sociologico e psicologico, possiamo accennare alla scoperta del gruppo Facebook “Mia moglie”. Oltre 30mila iscritti, con mariti che postavano foto intime delle loro consorti prese a tradimento. Maschilismo, violazione della privacy e di ogni forma di rispetto, una visione della sessualità che definire immatura è un complimento: gli spunti interessanti non mancano. Una parte di popolazione, adulta solo per età, tradisce un’immaturità affettiva e sessuale che tanti post sui social (e non solo) confermano.

L’economia del genocidio a Gaza

Per ritornare alle tragedie in corso e al naufragio della civiltà giuridica ed etica, è ancora di scena, una scena macabra e insopportabile, il genocidio dei palestinesi a Gaza. In questo contesto, il report della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori occupati in Palestina, Francesca Albanese, non a caso messa al bando dagli Usa, svela “l’economia del genocidio”. E, ancora una volta, le mani sporche di sangue, in una rete d’interessi e profitti, non sono solo quelle del criminale Netanyahu, dell’estrema destra israeliana o di Hamas. C’è un bel pezzo d’Occidente. E che pezzo.

Buona domenica, nonostante tutto.

Foto di repertorio, da Italpress.

Articoli correlati