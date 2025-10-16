Tracciato non condiviso e costi aumentati. Salta la ciclovia Messina – Mili Marina

Revocati tre affidamenti preliminari

Sono tre revoche di affidamento di servizi preliminari ma si legge come un probabile addio al progetto della “Ciclovia della Magna Grecia”, primo lotto di 8 km e 430 metri da Messina Centro a Mili Marina.

Riguardano l’affidamento dei servizi di esecuzione dei rilievi topografici all’ing. Gianmarco Crocco, con l’annullamento dell’impegno di spesa numero 3/2024 per un ammontare di € 22.361; l’affidamento dei servizi più complessi come le indagini geo-radar e la redazione della relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica all’operatore economico Torrisi Salvatore (Drs numero 3358), che ha portato all’annullamento dell’impegno di spesa numero 2/2024 per un importo di € 51.088; l’affidamento per l’acquisto di attrezzature e forniture necessarie per l’intervento, assegnato alla Maio srl di Catania, con conseguente annullamento dell’impegno di spesa numero 1/2024 per € 51.399.

Sono state adottate con Decreti Dirigenziali numero 3358, 3359 e 3360 del 10 ottobre 2025, dal Servizio 8 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti (Dimt) della Regione Siciliana. Così l’intervento, finanziato anche con risorse Pnrr e fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si blocca a causa di problemi di carattere tecnico e istituzionale.

Mancanza di condivisione e aumento dei costi

La decisione di revocare gli affidamenti è stata motivata da una serie di criticità ritenute insormontabili.

Il problema principale risiede nella mancata condivisione del tracciato da parte degli enti coinvolti, in particolare il Comune e la Città Metropolitana di Messina, basato sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica approvato dalla Regione Calabria (capofila dell’opera interregionale). Una richiesta di condivisione inviata nel giugno 2025 dalla Regione al Comune e alla Città Metropolitana di Messina è rimasta senza risposta.

A ciò si aggiungono i maggiori costi che si sono verificati “per il lasso di tempo trascorso dal 2018 ad oggi”, rendendo l’esecuzione del progetto nella sua forma attuale impossibile.

Intera opera a rischio

La revoca di questo primo lotto solleva interrogativi sul futuro dell’intera opera in Sicilia, per la quale erano stati assegnati complessivamente oltre 27 milioni di euro tra Lotto 1 e Lotto 2.

Il progetto prevede un altro lotto suddiviso in due tratti: 21 km da Siracusa a Priolo (costo previsto 6,3 milioni) e 30 km da Avola a Marzamemi (costo previsto 15,8 milioni). Entrambi sembrano ancora in alto mare e l’epilogo potrebbe essere lo stesso.