Omicidio-suicidio a Barcellona, lui aveva lasciato i soldi per i funerali

Nicola Siracusa ha lasciato un biglietto che fuga ogni dubbio sull'omicidio-suicidio. Ha persino lasciato una somma per i funerali, 4 mila euro. Li hanno trovati gli agenti, entrati nello stabile di via Modica dopo l'allarme lanciato dalla sorella di Maria Carmela Isgrò, quando oggi pomeriggio è andata a cercarla ed ha notato che l'auto era in garage. Maria Carmela, però, non andava a lavoro da mercoledì scorso, e non aveva avvisato nessuno dell'assenza. Anche Nicola non si presentava in pasticceria da 3 giorni. Troppe coincidenze perché i familiari non si insospettissero e allarmassero, conoscendo i rapporti tesissimi tra i due ex coniugi.

Così oggi, adoperando le chiavi che la donna aveva lasciato ad una vicina per sicurezza, la Polizia è entrata in casa ed ha trovato Maria Carmela senza vita, nessun segno di arma da fuoco o violenza addosso, se non quelli dello strangolamento intorno al collo. Nell'appartamento al piano di sopra, invece, di Nicola non c'era traccia. Il suo corpo è stato trovato penzolante nel garage. Anche addosso a lui non c'erano altri segni se non quelli del cappio che gli ha tagliato il fiato per sempre.

Malgrado le tracce inequivocabili di quel che è accaduto, epiologo dell'ennesimo femminicidio annunciato, la Procura di Barcellona - guidata dal procuratore capo Emanuele Crescenti - vuole comunque chiarire ogni aspetto di quel che è accaduto nello stabile del Petraro. Sui corpi della coppia sarà eseguito l'esame medico legale e la Scientifica è già a lavoro sulle tracce rinvenute e prelevate all'interno dei due appartamenti e nel garage. I poliziotti diretti dal vice commissario Antonio Rugolo hanno già ascoltato diversi testimoni.

"La conoscevo da 3 anni - racconta commosso il sindaco Roberto Materia a proposito di Maria Carmela - lavorava al CeD del Comune ed era una impiegata scrupolosa, l'intera cittadina è sotto choc".