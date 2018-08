Motta Camastra. Scontro tra due auto, perdono la vita fratelli di Francavilla

FRANCAVILLA. Costernazione lutto a Francavilla. Il paese questa mattina doveva svegliarsi a festa per celebrare il santo Patrono e si è riscoperto avvolto in una cappa di dolore. A piangere i due fratelli di 28 e 17 anni che la scorsa notte hanno perso la vita nel tragico incidente verificatosi intorno alle 3,30 nella frazione San Cataldo del comune di Motta Camastra, lungo la Statale 185.

Uno scontro frontale terribile ha coinvolto l’auto a bordo della quale viaggiavano in direzione monte-mare i due giovani di Francavilla, un’Alfa Romeo 147, con una Peugeot 307, a bordo della quale si trovava il solo conducente. Per Luciano e Francesco Siracusa l’impatto è stato fatale. Con loro viaggiavano altri due amici, i quali insieme al conducente dell’altro mezzo sono stati trasferiti all’ospedale S. Vincenzo di Taormina. A Francavilla sono stati rinviati i festeggiamenti per il Patrono, come detto in programma per oggi.