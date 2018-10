Tragico incidente sul lungomare di S. Teresa, perde la vita 73enne di Giardini

S. TERESA DI RIVA. Un uomo di 73 anni di Giardini Naxos, Pietro Russo, ha perso la vita oggi pomeriggio in un incidente stradale verificatosi sul lungomare di S. Teresa di Riva, all’altezza del quartiere S. Famiglia. Altre tre persone sono rimaste ferite. La vittima era alla guida di una Renault Clio (procedeva in direzione Messina) con al fianco la moglie e secondo una prima ricostruzione dei fatti avrebbe perso il controllo del mezzo in seguito all’improvvisa apertura dell'airbeg. La Clio è finita dalla parte opposta della carreggiata da dove sopraggiungeva una Chrysler Voyager alla cui guida vi era un uomo di S. Teresa di Riva e con lui il figlio. L’impatto è stato violentissimo. Le condizioni del 73enne sono apparse subito gravi. E’ stato immediatamente soccorso ed è stato chiamato anche l’elisoccorso, che è atterrato a Piazza Mercato, alla periferia sud di S. Teresa. La moglie si trova ricoverata al S. Vincenzo di Taormina. Vani i tentativi dei sanitari del 118 di S. Teresa di Riva di rianimare Russo. Per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo sono giunti i carabinieri ed i vigili urbani.