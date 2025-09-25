“Transavanguardia poetica”, a Messina in mostra le opere di Mimmo Germanà

L'esposizione sarà inaugurata sabato 27 settembre alla Galleria d'Arte Vega

Sabato 27 settembre 2025, alle ore 18:00, la Galleria d’Arte Vega inaugura a Messina la mostra “Transavanguardia poetica” con i dipinti di Mimmo Germanà, uno degli artisti più intensi e poetici della scena italiana degli anni Ottanta. Nato in Sicilia e trasferitosi nella Capitale in giovane età, sviluppò presto un linguaggio pittorico originale, capace di unire radici popolari, mito mediterraneo e immaginazione visionaria.

Negli anni Settanta cominciò a esporre in contesti sperimentali, attirando l’attenzione della critica per la forza espressiva e la carica lirica delle sue opere. L’incontro con la Transavanguardia teorizzata da Achille Bonito Oliva lo consacrò come uno dei protagonisti di quella stagione artistica.

Dal 1980 prese parte al dibattito internazionale sull’arte postmoderna. Nel 1982 partecipò alla rassegna “Avanguardia/Transavanguardia” al Palazzo delle Esposizioni di Roma e, nel 1984, fu invitato alla XLI Biennale di Venezia, ottenendo ampi riconoscimenti.

La sua pittura, caratterizzata da colori intensi, segni rapidi e immagini archetipiche, evocava paesaggi onirici e figure sospese tra mito e sogno. Tra il 1985 e il 1988 le sue personali toccarono città come New York, Basilea, Düsseldorf e Parigi, portando il suo linguaggio nel panorama internazionale. Nonostante il successo, Germanà visse con grande intensità e fragilità personale, fino alla prematura scomparsa a Roma nel 1992, a soli 48 anni.

Fino al 25 ottobre nella Galleria d’Arte Vega, in via XXIV Maggio, verrano presentate circa 15 opere di vario formato, su carta e su tela. La mostra è a cura di Marcello Sciacca, testo di Fabrizio Guerrini.