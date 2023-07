Trasporto di rifiuti speciali e rampa non autorizzati, interviene la polizia metropolitana FOTO e VIDEO - Tempostretto

Un autocarro sul torrente Tono è stato bloccato dalla squadra guidata dal comandante Giardina, in azione anche a Rodia

MESSINA – Trasporto di rifiuti speciali e una rampa non autorizzati: doppia azione della polizia metropolitana di Messina a Tono e Rodia. Guidata dal comandante e colonnello Giovanni Giardina, la polizia metropolitana ha individuato un autocarro che percorreva il torrente Tono, luogo spesso di sversamento di rifiuti di ogni genere. L’autocarro trasportava rifiuti speciali pericolosi e non. Il conducente non dava indicazioni, né forniva chiarimenti, riguardo al trasporto e non era in possesso delle necessarie autorizzazioni. Di conseguenza, il veicolo veniva sottoposto a sequestro giudiziario e il conducente deferito all’autorità giudiziaria, come prevede il Codice dell’ambiente.

Nel villaggio di Rodia, invece, la polizia metropolitana ha verificato l’assenza delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione di una rampa di collegamento tra il lungomare e la spiaggia sottostante. Da qui il sequestro giudiziario della rampa in base al Codice della navigazione (come si evince dal video).

Da evidenziare il contributo, nelle operazioni, della sezione ambientale della polizia municipale di Messina, coordinata dagli ispettori Giacomo Visalli e Cosimo Peditto.