Trasporto medico d’emergenza per un 37enne, da Salina a Lipari con la Guardia costiera

Trauma cranico e ferite a una gamba per l'uomo. Da qui l'urgenza in motovedetta per raggiungere l'ospedale

ISOLE EOLIE – Un trauma cranico e una vasta ferita a una gamba per un uomo di 37 anni a Salina dopo un incidente. Da qui l’urgenza in motovedetta per raggiungere l’ospedale. Un tempestivo intervento è stato effettuato oggi dall’equipaggio della motovedetta Sar Cp332 dell’Ufficio circondariale marittimo di Lipari, per garantire il trasferimento urgente di un uomo gravemente ferito dall’isola di Salina all’ospedale di Lipari.

Attivata la macchina dei soccorsi, la motovedetta, con a bordo personale medico del 118 di Lipari, è salpata per raggiungere in tempi rapidi Salina e procedere con il trasporto medico d’emergenza. Il paziente è stato imbarcato in condizioni stabili e trasferito via mare fino al porto di Pignataro, a

Lipari, dove ad attenderlo vi era l’ambulanza con il personale sanitario del 118.

“L’attività di oggi, grazie alla quale è stato possibile garantire un trasferimento sicuro e veloce del ferito, si inserisce nell’alveo delle attività svolte dalla Guardia costiera, anche nel contesto dell’Operazione mare e laghi sicuri 2025, per la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela dell’ambiente marino e costiero e

la sicurezza della balneazione”, viene sottolineato.