Trattativa Acr Messina, Peditto è fuori: “Ci abbiamo provato, ormai è tardi”

L'imprenditore racconta di continue nuove richieste nella trattativa: "L'Acr Messina, nelle persone dei soci, avvocati e consulenti, ha preferito far decadere la proposta"

MESSINA – Cala il sipario su un’altra possibile trattativa di cessione dell’Acr Messina, a comunicarlo, ormai a fine tentativo, è l’imprenditore Giuseppe Peditto che in una “missiva” vuole far conoscere i fatti. L’imprenditore, che già mesi fa aveva detto di essere interessato a rilevare il club anche in Serie D, fa sapere che nel corso delle ultime settimane ha fatto di tutto, insieme alla sua società, per dimostrare ad Aad Invest/Sciotto e soprattutto al tribunale di avere le carte in regola. C’era però un termine perentorio che Peditto aveva indicato entro l’1 agosto, trascorso quello la trattativa si è automaticamente chiusa. “Da tifoso griderò sempre forza Messina, il calcio continuerà ad esistere con dignità nella nostra città. Con amore Giuseppe Peditto”.

Mentre le rivali in Serie D non solo hanno già un gruppo di dirigenti al lavoro e sul pezzo, ma addirittura stanno in ritiro con gli organici già completati, il Messina calcio resta nelle mani di chi l’ha portato alla catastrofe della retrocessione con quattordici punti di penalizzazione e l’unica possibilità di passare di mano nel gruppo di cui si è venuti a conoscenza grazie all’attivismo della Società Cooperativa Calcio Messina. Non si hanno notizie tra l’altro se dovesse fallire quest’altra trattativa se Aad Invest/Sciotto hanno pensato a costruire una squadra per giocare a calcio o come sembra siano solo concentrati alla “partita” col tribunale.

Peditto: “Ormai è tardi per tutto”

Queste le parole di Peditto affidate ad una lettera aperta: “Ho provato, insieme al mio gruppo, a rilevare il Messina. Ci abbiamo provato con tutta la forza e tenacia possibile ma soprattutto con fatti inequivocabili e certi. Abbiamo inviato fideiussioni per euro 560.000,00 a favore del piano dei costi ed euro 80.000,00 a favore del canone di affitto del ramo d’azienda vincolato per la procedura del tribunale. Abbiamo inviato asseverazione del revisore per garantire il piano dei costi inviato; abbiamo accettato tutte le condizioni che ci sono state richieste ovvero notaio scelto dal Tribunale, Fideiussioni aggiuntive in caso di aumento dei costi per la squadra, contratto di sponsorizzazione sottoscritto con l’Acr Messina per garantire i pagamenti, accollo dei debiti che il tribunale avrebbe sancito”.

Gli intoppi secondo Peditto: “Ma nulla, ogni volta sono stati capaci di fare sempre nuove richieste. L’assurdità è stato chiedere una ulteriore fideiussione da 1.200.000 euro (per altro doveva essere deliberata in meno di 24 ore, per la procedura del tribunale quando quest’ultimo ancora non si è espresso e non c’è nessuna quantificazione omologata dei debiti. Richiesta assurda ed anche infondata perché non si basa su un dato certo e reale”.

Il termine perentorio e la fine delle trattativa: “Ma come tutte le cose della vita c’è un inizio ed una fine. Le ore 15 di venerdì 1 agosto, termine nostro perentorio, sono trascorse senza nessuna comunicazione e seppur il commissario aveva riferito in modo informale una positività della nostra proposta, l’Acr Messina nelle persone dei Soci, avvocati e consulenti hanno preferito farla decadere. Allora diciamo basta, lasciamo che qualche altro si faccia avanti nella speranza che il Messina possa vivere e fare bene. Avevamo tutto pronto per iniziare a parlare di calcio, per iniziare a preparare il campionato, il 24 agosto è vicino e sono sicuro che ormai è tardi per tutto e tutti senza prenderci in giro e senza prendere in giro i tifosi”.

Immagine in evidenza di PianetaMessina