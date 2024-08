Antonino Aricò aveva 74 anni- L'incidente a Milazzo

Il 14 luglio l’incidente in via Luigi Rizzo, alla cortina del porto. Un 74enne in scooter travolto dall portiera di un’auto in sosta. Poi il trasferimento dell’uomo al Papardo, in prognosi riservata. E ieri Antonino Aricò è morto dopo tre settmane in ospedale.