Tre anni di giunta Basile. “Tanti risultati raggiunti, molti li dimenticano”

Il sindaco rivendica tanti interventi, poi parola agli assessori

di Giuseppe Fontana e Marco Ipsale

“Molte attività hanno necessità di tempo, la città è aperta a tante modifiche ed è chiaro che qualche disagio per migliorare le cose c’è. Purtroppo spesso dimentichiamo le cose fatte, che diventano scontate, così come i risultati raggiunti”.

Inizia così, prima di dare la parola agli assessori, il sindaco Federico Basile per fare il resoconto dei tre anni della sua giunta.

Mondello

Il vice Salvatore Mondello è sulla stessa linea. “Si parla troppo poco di quanto abbiamo fatto per l’edilizia scolastica: nel 2018 solo 6 edifici su 104 avevano la valutazione di vulnerabilità sismica, oggi ce l’hanno tutti. Abbiamo migliorato la sicurezza delle nostre scuole e iniziato a costruire gli asili. L’altra parte dell’oblio è legata alla manutenzione strade. Spesso leggo e vedo critiche ingenerose che non tengono conto del punto di partenza. Parliamo di oltre 900 km di strade, di gran lunga più di Milano. Nel 2018 parlavamo di una manutenzione da 80 milioni. Nonostante tutto, Covid compreso, si è avviato un piano eccezionale. Solo nell’ultimo anno abbiamo speso 3 milioni e mezzo di euro per le strade in città, una cosa mai vista. Le strade sono tra le opere meno capaci di attrarre fondi extrabilancio. Siamo riusciti a varare un mega piano da 35 milioni che partirà a settembre”.

Calafiore

L’assessora Alessandra Calafiore pone l’accento su “aMeimporta” e “InterPares”: “Il primo è un progetto per i tanti in situazione di vulnerabilità e ha riguardato Messina come punto di accoglienza per immigrati. L’obiettivo era proteggere e dare anche un futuro alle tante persone che hanno deciso di rimanere qui. È stata creata una rete di enti del terzo settore che hanno posto in essere interventi integrati importanti. Dal 2018 al 2025 sono stati garantiti 2.878 pernottamenti, 220 percorsi di assistenza sociale, 38 sistemi economici per l’affitto a 24 nuclei familiari. InterPares ha coinvolto la città per renderla sensibile all’autismo. Oltre i numeri, 600 valutazioni multidimensionali e 60mila ore di attività di trattamento abilitativo, va sottolineato che 10 di loro sono arrivati all’assunzione. Con progetti specifici si può dare un futuro a chi ha difficoltà nel trovare lavoro”.

Caminiti

Caminiti ha parlato di politiche del mare ed erosione costiera: “La bandiera blu è un percorso partito nel 2019 col sindaco De Luca, consapevoli che allora non potevamo ottenerla per i limiti della raccolta differenziata. Prima di quell’anno non avevamo le docce in spiaggia, ora abbiamo la pulizia annuale, le docce, arriveremo a 12 torrette di bagnini, le oasi verdi, l’accessibilità ai disabili su tutti i 41 km di costa. Importanti interventi sono stati fatti sui torrenti per rendere il mare balneabile. Lavoreremo ora su Maregrosso per restituirlo alla città. Le azioni sono tantissime su ogni aspetto, compreso il trasporto pubblico verso il mare. Ma non è solo questo. Il caso di Galati è emblematico. Nel 2019 la spiaggia non esisteva più, oggi abbiamo un lido con 5 file di ombrelloni ed è bandiera blu. Sull’erosione abbiamo lavorato da Capo Peloro all’Annunziata, ma anche a Santa Margherita, nelle zone adiacenti al porto e con gli appalti di Briga e Giampilieri. Altri appalti ci saranno nel 2026 e ci sarà anche quello per Casa Bianca. Continueremo ancora”.

Cannata

“Siamo stati protagonisti con scuole e giovani, partendo dall’ascolto – ha detto l’assessora Liana Cannata -. Non parlo solo di orientamento o lavoro, ma anche di educazione affettiva e sessuale. Siamo capofila in Italia mentre ancora si decide se farlo o no. Abbiamo lavorato con le scuole perché crediamo che sia fondamentale coinvolgere i giovani su questi temi che appaiono come tabù. Il Comune vuole stimolare l’opinione pubblica e rispondere alle esigenze di questi ragazzi, che sono il presente e non solo il futuro. Parliamo di progettazione anche con il baratto amministrativo. Abbiamo approvato lo scorso anno con il Consiglio comunale il regolamento che disciplina questo patto di collaborazione tra ente e cittadini, che porta alla riduzione della Tari”.

Carreri

Nino Carreri, invece, ha parlato del passaggio da 6 a 7 Municipalità: “Una nuova circoscrizione è il giusto riconoscimento a un territorio molto vasto che voleva essere ascoltato. La delibera approvata in giunta a dicembre ora arriverà in Consiglio comunale. Dal 2027 ci sarà la settima Municipalità e va ringraziato il prezioso aiuto delle circoscrizioni che hanno approvato gli atti che ci hanno portato a questo momento. Un’altra cosa è il riallineamento dei confini e delle selezioni elettorali, che è direttamente collegato. Stiamo lavorando per sistemare questi perimetri, saltati nel 2005 con la riduzione delle Municipalità”.

Caruso

Enzo Caruso si è concentrato sulla “promozione del territorio e dell’identità messinese, che si è sviluppata come dimostrano i numeri in crescita di turismo stanziale e crocerismo. Oggi Messina è accogliente, pulita e pieni di servizi a disposizione. Per la prima volta è stato attivato il servizio civile per il turismo. Quattro giovani sono stati selezionati per dare supporto ai punti informativi e al museo di storia naturale che verrà inaugurato a Palazzo Weigert. Ci sono stati i meeting del turismo, siamo stati a Rimini, abbiamo parlato con compratori stranieri che hanno visto le nostre potenzialità, e siamo stati anche in Cina, dove abbiamo presentato Messina in modo eccezionale. E’ stata costituita la rete dei musei civici e l’albo d’oro per i cittadini illustri e benemeriti, senza dimenticare il concorso RaccontaMe per far raccontare Messina ai giovani, con il loro linguaggio. Per la toponomastica, dopo 116 anni è stato dato spazio al terremoto del 1908 e adesso a firma del sindaco ci sarà una delibera che porterà all’istituzione di una celebrazione ufficiale per il 28 dicembre, giornata del terremoto. Abbiamo costituito la comunità patrimoniale dei forti dello Stretto che ci consente di affacciarci all’Europa. Siamo partiti con “Forti d’autunno” mentre sono già attivi i Documenti d’indirizzo alla progeattazione per il restauro di Ogliastri e Schiaffino”.

Cicala

“Le mie deleghe servono ad alimentare quelle dei colleghi – ha detto Roberto Cicala -. Mi soffermo sul miglioramento delle capacità di riscossione dell’ente. Incassiamo di più per servizi migliori, perché la tecnologia permette di far pagare in modo più semplice. Abbiamo incassato 15 milioni spontaneamente, il 20 per cento in più. Un altro punto è come la giunta ha mantenuto la riduzione del 50 per cento del suolo pubblico che resterà fino al 2028, per aiutare i commercianti. Ma tutto deve essere fatto in maniera regolare, senza danneggiare la cittadinanza. Vogliamo rendere la città più ordinata capace di avere più servizi”.