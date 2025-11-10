 Tremestieri - Reggio Calabria aperta anche alle auto. Ancora un mese di lavori a Villa

Tremestieri – Reggio Calabria aperta anche alle auto. Ancora un mese di lavori a Villa

Redazione

Tremestieri – Reggio Calabria aperta anche alle auto. Ancora un mese di lavori a Villa

lunedì 10 Novembre 2025 - 12:44

Tratta più breve rispetto a quella con Villa San Giovanni, dove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale

E’ aperta anche alle auto, adesso, la linea di Bluferries fra Tremestieri e Reggio Calabria. Una linea in sostituzione di quella fra Tremestieri e Villa San Giovanni, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo villese, in programma fino al prossimo 13 dicembre, aperta dallo scorso 13 ottobre inizialmente solo ai mezzi commerciali.

Una linea che è possibile percorrere in meno tempo rispetto ai 50 minuti fra Tremestieri e Villa per una serie di motivi: la distanza minore (11 km vs 14), il traffico minore e minori tempi di attracco e salpamento.

“Si tratta di un’opportunità straordinaria per tutti noi pendolari in auto – dice il Comitato Pendolari dello Stretto – poiché non solo ci permette di evitare tutto il viaggio ed il traffico verso Villa San Giovanni ma in 30 minuti ci trasporta ad una zona direttamente adiacente ai caselli autostradali messinesi evitando anche l’atavico traffico della Rada San Francesco. Il tutto ad un prezzo più basso rispetto a Caronte, 32,30 per andata e ritorno in giornata e 9.50 per i mezzi a due ruote (prezzi con acquisto online).

Il servizio riguarda solo auto/moto e per adesso ha carattere provvisorio, durerà sino a Natale poiché nato da esigenze portuali di manutenzione delle strutture di approdo. Tuttavia rappresenta per noi una grande opportunità, invitiamo tutta la comunità ad utilizzarlo in modo da portare la dirigenza di Bluferries verso una proroga di questo prezioso servizio anche a seguito di questo periodo di prova”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Da Raqmar di Grimaldi al film su Scianna di Andò, un Festival nel segno della qualità VIDEO
Messina celebra Camilleri, al Palacultura la lettura teatrale “Ora dimmi di te – Lettera a Matilda”
“La Giunta Schifani si deve dimettere”, presidio a Palermo l’11 novembre
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED