Tremestieri – Reggio Calabria aperta anche alle auto. Ancora un mese di lavori a Villa

Tratta più breve rispetto a quella con Villa San Giovanni, dove sono in corso lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale

E’ aperta anche alle auto, adesso, la linea di Bluferries fra Tremestieri e Reggio Calabria. Una linea in sostituzione di quella fra Tremestieri e Villa San Giovanni, per consentire i lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento strutturale dell’approdo villese, in programma fino al prossimo 13 dicembre, aperta dallo scorso 13 ottobre inizialmente solo ai mezzi commerciali.

Una linea che è possibile percorrere in meno tempo rispetto ai 50 minuti fra Tremestieri e Villa per una serie di motivi: la distanza minore (11 km vs 14), il traffico minore e minori tempi di attracco e salpamento.

“Si tratta di un’opportunità straordinaria per tutti noi pendolari in auto – dice il Comitato Pendolari dello Stretto – poiché non solo ci permette di evitare tutto il viaggio ed il traffico verso Villa San Giovanni ma in 30 minuti ci trasporta ad una zona direttamente adiacente ai caselli autostradali messinesi evitando anche l’atavico traffico della Rada San Francesco. Il tutto ad un prezzo più basso rispetto a Caronte, 32,30 per andata e ritorno in giornata e 9.50 per i mezzi a due ruote (prezzi con acquisto online).

Il servizio riguarda solo auto/moto e per adesso ha carattere provvisorio, durerà sino a Natale poiché nato da esigenze portuali di manutenzione delle strutture di approdo. Tuttavia rappresenta per noi una grande opportunità, invitiamo tutta la comunità ad utilizzarlo in modo da portare la dirigenza di Bluferries verso una proroga di questo prezioso servizio anche a seguito di questo periodo di prova”.