Treni ad alta velocità e Stretto di Messina, quelle coincidenze poco utili e con lunghe attese

Connessioni accettabili con Trenitalia, meno con Italo. Alcuni treni sono quasi inutilizzabili perché sono previste attese di un'ora e mezza

16 corse di aliscafo in direzione Villa San Giovanni e altrettante in direzione Messina. 18 su 32 sono connesse con 24 treni ad alta velocità, vale a dire che, in caso di lievi ritardi, il mezzo in coincidenza aspetta per prendere a bordo i passeggeri.

Villa San Giovanni stazione di… Messina

Un servizio utile, che consente ai siciliani (ma soprattutto ai messinesi) di viaggiare sui treni veloci. Da anni la stazione di Villa San Giovanni è nei fatti la seconda stazione di Messina. Anzi per molti la prima, perché da Messina Centrale partono solo treni che impiegano una media di due ore dalla partenza fino alla ripartenza da Villa, così chi è in buone condizioni di salute preferisce fare venti minuti di aliscafo e ritrovarsi sull’altra sponda.

Peccato che spesso queste coincidenze siano molto… larghe.

Da Messina verso Villa

Da Messina, il primo aliscafo è alle 5.20, arrivo a Villa alle 5.40, dieci o quindici minuti di tempo per scendere dall’aliscafo e salire ai binari, in questo caso l’attesa per la corsa connessa con la Freccia delle 6.20 è contenuta nell’ordine di una mezz’oretta.

Ma già la seconda corsa delle 6.10, che arriva a Villa alle 6.30, ha una coincidenza con la Freccia delle 6.59 che però è la stessa per il treno Italo delle 7.38. In pratica si aspetta a Villa un’ora e bisogna uscire da casa due ore prima della partenza.

Va meglio con la corsa delle 8.30, connessa alla Freccia delle 9.14 e a Italo delle 9.20, e con quella delle 9.30, connessa alla Freccia delle 10.09. In questo caso l’attesa praticamente non c’è ma resta il tempo sufficiente per il cambio mezzo, condizioni ideali che si verificano raramente.

Torna ad allungarsi, invece, con la corsa delle 11.50, connessa alla Freccia delle 12.38 e a Italo addirittura delle 13.39. In quest’ultimo caso, bisognerebbe attendere un’ora e mezza alla stazione di Villa, improponibile.

Aliscafo alle 13.10 per la Freccia delle 13.55 e delle 14.40 per quella delle 15.34, poi alle 16.40 per l’Italo delle 17.41 e infine un’altra inutilizzabile: per la Freccia delle 22.37 si dovrebbe prendere l’aliscafo delle 21, che arriva alle 21.20 e quindi attendere a Villa oltre un’ora e un quarto. E pensare che l’aliscafo successivo arriva a Villa alle 21.40, cioè tre minuti dopo la partenza del treno…

Succede perché le corse degli aliscafi non sono dedicate solo ai collegamenti coi treni ma anche e soprattutto al pendolarismo. Per cui per un buon servizio dovrebbero essere raddoppiate e raddoppierebbero anche i costi.

Quei treni Italo quasi inutilizzabili

Ad essere penalizzati sono soprattutto gli Italo, che già impiegano di più rispetto a Trenitalia.

Se consideriamo la traccia più veloce da Villa San Giovanni a Milano, ad esempio, il tempo di percorrenza è di 8 ore e 22 minuti con Trenitalia, che diventano 9 ore e 10 se si considera la partenza dell’aliscafo.

Con Italo, invece, s’impiegano 9 ore e 42/41 minuti, che diventano ben 11 ore e 10 minuti nel primo caso e 11 ore e 50 minuti nel secondo, una differenza di due ore e oltre rispetto a Trenitalia. Ma si tratta di soluzioni non considerabili da Messina perché con aliscafi in partenza quasi due ore prima rispetto al treno.

Da Villa verso Messina

In direzione Messina, una prima buona coincidenza per la Freccia in arrivo a Villa alle 7.53 e aliscafo in partenza alle 8.05 e anche per quella in arrivo alle 12.27, con aliscafo alle 12.40. Ma anche chi arriva con Italo alle 11.39 non può far altro che aspettare un’ora per partire verso Messina. Stesso discorso per la Freccia in arrivo alle 14.04 e aliscafo in partenza alle 15.10, oltre un’ora dopo. Mentre per l’Italo in arrivo alle 16.29 l’aliscafo è alle 17.05. Freccia successiva in arrivo alle 18.35 e aliscafo in partenza alle 19.

L’aliscafo delle 20.25 è utile per il Freccia in arrivo alle 20.03 ma anche per l’Italo in arrivo alle 19.02. Di nuovo quasi un’ora e mezzo di attesa. Per le Frecce in arrivo alle 20.53 e alle 21.24, aliscafo alle 21.45. Infine aliscafo alle 23.05 per la Freccia in arrivo alle 22.46 e a mezzanotte e 20 per l’Italo in arrivo alle 23.52.

Così su 24 treni ad alta velocità connessi con aliscafo solo per 16 c’è un’attesa contenuta nell’ambito dei 40 minuti. Per gli altri 8 bisogna aspettare da un’ora a un’ora e mezza, tempi che fanno perdere tutto il vantaggio dell’alta velocità e che spesso fanno rinunciare a queste soluzioni.