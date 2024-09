Trenitalia sostiene il Sud Innovation Summit: agevolazioni per chi partecipa all’evento

Sconti del 30 % per chi si recherà a Messina in occasione dell'evento

In occasione del Sud Innovation Summit, che si terrà il 3 e 4 ottobre al Palacultura di Messina, Trenitalia si unisce all’evento offrendo una speciale agevolazione per facilitare la partecipazione e promuovere l’unione verso il Sud Italia. Chi parteciperà al Summit potrà usufruire di uno sconto del 30% sul prezzo Base adulti per i viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte, in prima e seconda classe. L’iniziativa si applica anche ai livelli di servizio Business, Premium, Standard e ai servizi cuccette Comfort e Vagone Letto Relax. Restano esclusi il livello Executive, il servizio salottino e le cabine Superior.

I biglietti scontati, utilizzabili per i viaggi dall’1 al 5 ottobre, potranno essere acquistati esclusivamente tramite l’Ufficio Gruppi Frecciarossa (eventifrecciarossa@trenitalia.it) e l’Ufficio Gruppi Intercity (eventiic@trenitalia.it), presentando la credenziale ricevuta per la partecipazione all’evento. Le richieste dovranno pervenire almeno due giorni lavorativi prima della data di viaggio.

“Questa partnership con Trenitalia – afferma il sindaco di Messina, Federico Basile – rappresenta un importante sostegno alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione nel Mezzogiorno. Facilitare l’accesso a un evento così cruciale per lo sviluppo tecnologico e imprenditoriale rafforza i legami non solo tra le regioni del Sud Italia, ma anche con il resto del Paese. Messina, come porta d’ingresso della Sicilia, è pronta a diventare un punto di riferimento per l’innovazione, e iniziative come questa contribuiscono a costruire un ponte tra territori e persone, favorendo la condivisione di idee, risorse e opportunità.”

Il Summit, giunto alla sua seconda edizione, gode del Patrocinio dell’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e del Comune di Messina, e sarà raccontato in diretta su Rds il 3 e 4 ottobre.

“Trenitalia – afferma il fondatore del Sud Innovation Summit Roberto Ruggeri – ha colto pienamente il nostro impegno e la nostra visione di essere un aggregatore per l’ecosistema meridionale. Con questa partnership, non si tratta solo di agevolare economicamente la partecipazione, ma di sostenere una missione di coesione territoriale e fare sistema. Il Sud Innovation Summit nasce per unire le forze migliori del Mezzogiorno, promuovendo una nuova cultura dell’innovazione che parte dal Sud e si estende oltre i confini regionali. Questa agevolazione sul prezzo dei biglietti non è solo un gesto simbolico, ma un atto concreto di supporto alla nostra idea di un Sud forte, unito e pronto a innovare. Il nostro sforzo è di costruire un ponte che colleghi talenti, risorse e opportunità, e la mobilità è una leva fondamentale per raggiungere questo obiettivo.”

