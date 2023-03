Trofeo Città di Messina, in programma il 19 marzo su un circuito di 10 km - Tempostretto

Manifestazione indetta dalla Fidal e organizzata dalla Podistica Messina, sarà valida come 28° Grand Prix Sicilia 2023

MESSINA – Grande appuntamento domenica 19 marzo con il “Trofeo Città di Messina”. Cresce l’attesa per la seconda edizione della manifestazione nazionale “livello bronze”, indetta dalla FIDAL e organizzata dalla Podistica Messina del presidente Santi Giacobbe con la collaborazione del Comune di Messina, che sarà valida come terza prova del “28° Grand Prix Sicilia di Corsa 2023”.

Il percorso e il programma

La gara è aperta a tutte le categorie, da Allievi in su. Gli atleti saranno impegnati lungo un circuito cittadino interamente chiuso al traffico, certificato e omologato dai giudici Fidal, da ripetere quattro volte, più un semi-anello iniziale, per un totale di 10 km. Il percorso si snoda sulla Via G. Garibaldi tra la via Tommaso Cannizzaro e il Viale Boccetta, con partenza presso Via G. Garibaldi 114 (Il “Cavallino Caffè”) e arrivo presso Piazza Unione Europea (Piazza Municipio).

Alle ore 8.30 è prevista la riunione di giuria e concorrenti, alle 10 lo “start”. Alla partenza saranno predisposte due griglie, nelle quali i partecipanti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nella stagione 2022 o in quella in corso (nella prima griglia 39’00” per gli uomini, 43’30’’ per le donne), in modo da agevolare il corretto svolgimento della procedura, evitando la formazione di scomodi “tappi”. La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà a cura di TDS. Le classifiche saranno convalidate dal delegato tecnico dei G.G.G. di Messina.

In conclusione del “Trofeo Città di Messina”, dalle ore 11:45 circa, spazio alle premiazioni che riguarderanno i vincitori e i primi tre classificati delle categorie M/F Allievi; Junior/Promesse (unica categoria); Senior – Master M/F. Nel 2022 conquistarono il successo Luigi Spinali (Monti Rossi Nicolosi) e Nadiya Sukharyna (Torre Bianca). Ai primi 400 iscritti sarà garantita la maglia tecnica della Diadora.

