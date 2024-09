Trofeo dei Castelli Peloritani 2024, vince il Classic Team con Nizzola-Messina

La competizione di Regolarità si è svolta in due giornate nel centro di Messina

MESSINA – Il Trofeo dei Castelli Peloritani 2024 ha colto nel segno. La competizione di Regolarità che è si è svolta in due giornate nel centro di Messina e in itinere nel territorio della Città Metropolitana, ha entusiasmato i protagonisti e il pubblico che si è avvicinato con passione alla nobile disciplina automobilistica, per ammirare le evoluzioni delle vetture storiche e moderne che vi hanno preso parte.

A vincere è stato l’equipaggio del Classic Team composto da Antonino Nizzola e Francesco Messina, capaci di percorrere con l’agile Autobianchi A 112 del 1972 l’intero tracciato con sole 83 penalità, rimanendo quindi molto vicini sui passaggi ai pressostati il tempo a loro imposto. Hanno cercato di eguagliare il cronometro allo stesso modo anche Salvatore Galioto e Giovanni Veneziano del Messina Classic Team che, con la bella Lancia Fulvia Coupe’ 1.3 s hanno chiuso a 91 penalità un distacco esiguo all’ arrivo fra i due equipaggi. Terzi Francesco Sola e Oscar Bloise, dell’Historic Castrovillari che con la Opel Manta SR del 1972 erano insieme ai quarti Gino Bozzardi e Angelo Cassani sulla fantastica Maserati Merak del 1975 erano considerati prioritari. I migliori risultati li ha ottenuti, fuori classifica, l’equipaggio ospite “Top Driver” composto da Francesco Gulotta e Paolino Messina, del Team Franciacorta con un’ altra Autobianchi A 112 del 1982.

Entusiasmo per la particolare disciplina che porta le auto in primo piano, oltre che la precisione di guida al centesimo di secondo, è emerso attraverso l’interazione dell’Amministrazione della Città Metropolitana con il Sindaco Federico Basile, e gli Assessori allo sport Massimo Finocchiaro ed alla protezione Civile Massimiliano Minutoli, che hanno supportato la presenza della prova agonistica in notturna nel centro della città dello stretto.

Gli altri piazzati e i premiati con le vetture moderne

Il presidente dell’Automobile Club Messina Massimo Rinaldi e il Vice Marco Messina hanno vinto con la Fiat Barchetta il raggruppamento M2, con la 5ª piazza assoluta. Avvincente anche la “Notturna” che si è svolta in Piazza Pugliatti nel centro di Messina sabato sera, svolta alla luce dei fari che ha conferito alla manifestazione ancor più fascino. A spuntarla sono stati i già citati, Galioto e Veneziano, davanti a Gulotta-Messina e Nizzola-Messina.

Per quanto riguarda i raggruppamenti Galioto e Veneziano hanno vinto il 5°, Nizzola e Messina il 6°, Bozzari e Cassano il 7°, Domenico Campilongo e Giovanni Piracino dell Historic Castrovillari l’8° con la Lancia Trevi e Nazareno Russo e Rosa Intranova del Messina Classic Team si sono aggiudicati il 9° con l’ Autobianchi Y10.

Con le vetture moderne a primeggiare sono stati Carmelo Pizzo e Giacomo Majorana su Porsche 993 del 1994 di Raggruppamento M1, secondi e vincitori del M3 , Vito e Rosario Sparti su Fiat Tipo del 2018, mentre terzi Francesco e Silvia Bongiovanni del EM management su Porsche Carrera Rs del 2002 sempre M3.

Articoli correlati