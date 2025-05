Trofeo delle Regioni, nuotatori messinesi convocati nella rappresentativa Sicilia

In quattro dell'Unime e uno della Swimblu sono stati selezionati per rappresentare la Regione il 7 e 8 giugno a Piombino

In programma sabato 7 e domenica 8 giugno a Piombino il Trofeo delle Regioni per quanto riguarda il nuoto di Fondo. La Sicilia ha una bella eredità da difendere avendo vinto due, compresa quella dello scorso anno nell’immagine in evidenza, delle ultime tre edizioni della manifestazione. Per provare a mantenersi al vertice del nuoto di fondo nazionale il ct regionale Tony Trippodo quest’anno ha svolto un paio di collegiali per fare gruppo, per far crescere le nuove leve e selezionarle in vista di questo appuntamento.

Tra i sedici convocati, otto categoria Ragazzi e otto categoria Juniores, ci saranno anche cinque nuotatori tesserati con squadre peloritane. Per l’UniMe ci saranno Anita Delia, Alessandro Galletta, Giacomo Giaconia e Cristian Molonia, convocato per la Swimblu Davide De Gaetano. Gli atleti potranno essere schierati nella 5km in acque libere in programma sabato e nella staffetta 4x1250m che si svolgerà domenica.

Il campionato italiano di fondo

Il Trofeo delle Regioni chiuderà una settimana intensa per il nuoto di fondo nazionale visto che Piombino sarà sede dei campionati italiani dall’1 al 6 giugno. Nella giornata inaugurale si svolgerà la 10 km per entrambi i sessi, giorno 3 giugno la 5 km femminile e maschile, il 4 giugno toccherà alla gara più breve la 2,5 km al mattino e al pomeriggio la staffetta, il 5 giugno prevista la nuova specialità Knockout, una gara ad eliminazione con tre round su diverse distanze, si chiuderà poi il 6 giugno con la 16 km la gara più lunga in programma.

Oltre ai nuotatori selezionati per il Trofeo delle Regioni si aggiungeranno anche Antonio Bavastrelli, Gabriele Molonia, Alessandro Irrera, Alessandro Barbaro e Alessandro Mazzocca per l’UniMe, ancora Antonino Cafarelli, Salvatore Calderone, Sofia Perdichizzi, Giorgia Di Mario e Aurelio Pandolfo per la Swimblu. Nella 10 km iscritto anche Andrea Fazio, nuotatore messinese tesserato con la Cn Uisp Bologna.