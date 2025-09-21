 Trovato morto Lillo Bisazza, il 71enne scomparso a Patti

Trovato morto Lillo Bisazza, il 71enne scomparso a Patti

Redazione

Trovato morto Lillo Bisazza, il 71enne scomparso a Patti

domenica 21 Settembre 2025 - 15:20

Le ricerche erano in corso da quattro giorni dopo che aveva lasciato la sua abitazione a Santa Lucia del Mela

PATTI – Le ricerche erano in corso dal 17 settembre e si erano intensificate dal 18. Letterio Bisazza, 71 anni, aveva lasciato la sua casa a Santa Lucia del Mela e di lui si erano perse le tracce nelle campagne di San Piero Patti. Da qui gli sforzi per ritrovarlo, tra Patti e San Piero Patti, dove era stata ritrovata l’auto. Ma oggi, intorno a mezzogiorno, il corpo di Lillo Bisazza è stato trovato a terra, senza vita, nella zona di Madoro, vicino a un distributore di carburante.

Sul posto 118 e forze dell’ordine. Grande l’impegno, in questi giorni, dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass). Sono inoltre intervenuti il nucleo cinofili VF e il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) della direzione regionale Sicilia, nonché l’unità del soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari della Protezione civile, i Rangers d’Italia e il Corpo forestale.

Ora le indagini si concentreranno sulle cause della morte.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Anticicloni subtropicali più intensi e persistenti, più energia in atmosfera per i fenomeni violenti
Lunedì sciopero generale per Gaza, “blocchiamo tutto per fermare il genocidio”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED