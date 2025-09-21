Trovato morto Lillo Bisazza, il 71enne scomparso a Patti

Le ricerche erano in corso da quattro giorni dopo che aveva lasciato la sua abitazione a Santa Lucia del Mela

PATTI – Le ricerche erano in corso dal 17 settembre e si erano intensificate dal 18. Letterio Bisazza, 71 anni, aveva lasciato la sua casa a Santa Lucia del Mela e di lui si erano perse le tracce nelle campagne di San Piero Patti. Da qui gli sforzi per ritrovarlo, tra Patti e San Piero Patti, dove era stata ritrovata l’auto. Ma oggi, intorno a mezzogiorno, il corpo di Lillo Bisazza è stato trovato a terra, senza vita, nella zona di Madoro, vicino a un distributore di carburante.

Sul posto 118 e forze dell’ordine. Grande l’impegno, in questi giorni, dei vigili del fuoco e del Soccorso alpino e speleologico siciliano (Sass). Sono inoltre intervenuti il nucleo cinofili VF e il nucleo Sapr (Sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) della direzione regionale Sicilia, nonché l’unità del soccorso alpino della Guardia di finanza, i volontari della Protezione civile, i Rangers d’Italia e il Corpo forestale.

Ora le indagini si concentreranno sulle cause della morte.

