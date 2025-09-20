 Si cerca a San Piero Patti il 71enne scomparso dal 17 settembre

I vigili del fuoco sono impegnati, assieme ad altre realtà, nella ricerca di Letterio Bisazza nelle campagne

SAN PIERO PATTI – Allarme per un uomo scomparso da giorni. Dalle 14 del 18 settembre i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono impegnati nelle ricerche di una persona scomparsa nelle campagne di San Piero Patti. Si tratta di Letterio Bisazza, detto Lillo, di cui non si hanno notizie dalle 15 di mercoledì 17 settembre. La sua auto è stata ritrovata nella zona di San Piero Patti ma del 71enne di Santa Lucia del Mela, che potrebbe essere ferito, non si hanno notizie. 

Sul posto operano squadre dei distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello, coordinate da un’Unità di Comando Locale (Ucl), fatta partire dalla sede centrale di Messina, personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), un elicottero decollato dal Reparto Volo Vvf di Catania e il funzionario di guardia.

Sono inoltre intervenuti il nucleo cinofili VF e il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) della direzione regionale Sicilia, nonché unità del soccorso alpino della Guardia di finanza, volontari della Protezione civile, Rangers d’Italia, Corpo forestale.

