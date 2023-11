Trucca la bici elettrica ed è alterato da un mix di droga e alcol, denunciato un giovane - Tempostretto

Gli accertamenti della Polizia locale di Taormina in seguito a un incidente nella frazione Trappitello di Taormina

TAORMINA – Era alla guida su una bici elettrica “truccata” e in stato d’alterazione da sostanze stupefacenti e alcol, il giovane che nei giorni scorsi è stato coinvolto in un incidente stradale con feriti nella frazione Trappitello di Taormina. Gli agenti della Polizia locale, diretti dal comandante Daniele Lo Presti e coordinati dal vice Munnia dopo avere accertato sui luoghi che il mezzo elettrico era stato modificato in ciclomotore in quanto risultato dotato di manopola di accelerazione senza la necessità della pedalata muscolare.

La polizia locale ha contestato pertanto le relative violazioni al codice della strada (mancata immatricolazione, mancanza di assicurazione Rca, mancanza di patente di guida e mancanza dell’uso del casco protettivo). Acquisiti gli esiti dei test alcolemici e tossicologici effettuati nell’immediatezza dei fatti presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina, è emerso che lo stesso risultava positivo ai cannabinoidi. Il giovane è stato denunciato all’Autorità giudiziaria in stato di libertà e il mezzo è stato sottoposto a sequestro per l’adozione del successivo provvedimento di confisca.