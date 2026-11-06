 Truffa del finto carabiniere, foglio di via per due catanesi

Truffa del finto carabiniere, foglio di via per due catanesi

Alessandra Serio

Truffa del finto carabiniere, foglio di via per due catanesi

venerdì 06 Novembre 2026 - 19:10

Non potranno mettere piede a Messina, Alì e Nizza a lungo. Raffica di provvedimenti del Questure, anche Daspo per i tifosi

Non potrà più mettere piede per almeno 4 anni ad Alì Terme, Nizza di Sicilia e Messina il catanese per ben tre volte responsabile della ormai nota “truffa del carabiniere”. All’uomo è stato notificato un foglio di via obbligatorio, adottato dal Questore di Messina, che ha siglato lo stesso foglio di via per altri soggetti responsabili dello stesso reato. Undici in tutto i fogli di via spiccati dal Questure La Rosa ad ottobre, per soggetti provenienti dal catanese e alcuni stranieri.

Gli avvisi orali

Nel mese scorso dalla Questura sono partiti anche un avviso orale per un minorenne “testa calda”, protagonista di episodi borderline, insieme ad altri sei avvisi orali, 5 ammonimenti a carico di altrettante persone responsabili di episodi di violenza in famiglia e due per stalking, mentre tre persone hanno dal mese scorso la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Scontri tra tifosi, i Daspo di ottobre

Il Questore ad ottobre ha inoltre spiccato 5 Daspo urbani e tra loro ci sono i due tifosi individuati tra i responsabili degli scontri violenti tra le tifoserie della Sancataldese e del Gela, avvenuti alla rada San Francesco lo scorso 14 dicembre.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
Messina dice addio al grande portale in ferro di piazza Cairoli VIDEO
Caso Armao, scattano gli arresti domiciliari
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED