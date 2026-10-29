 Messina. Truffa del finto carabiniere e furto con strappo, arrestati due catanesi

Messina. Truffa del finto carabiniere e furto con strappo, arrestati due catanesi

Redazione

Messina. Truffa del finto carabiniere e furto con strappo, arrestati due catanesi

giovedì 29 Ottobre 2026 - 09:50

La vittima ha capito che si trattava di un falso carabiniere e l'uomo, a quel punto, le ha strappato gioielli dalle mani

Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, in flagranza di reato, due catanesi di 62 e 44 anni. I reati contestati sono tentata truffa aggravata in concorso e furto con strappo. I due, avvalendosi del noto stratagemma del finto carabiniere, hanno contattato telefonicamente un’anziana signora della zona nord della città.

Avrebbero quindi comunicato alla donna di essere l’intestataria di un’auto utilizzata nel corso di una rapina in una gioielleria messinese e di essere stato, il 62enne, incaricato del controllo dei preziosi in suo possesso per escludere qualsivoglia responsabilità.

Come da copione, avrebbe convinto l’interlocutrice dell’urgenza e della necessità di una verifica, stabilendo un appuntamento a casa della donna.

Una volta presentatosi all’incontro, la vittima percepiva che non poteva trattarsi di un appartenete alle Forze dell’ordine e tentava di rientrare in casa, ma, a quel punto, l’uomo le strappava i gioielli dalle mani dandosi alla fuga a bordo di un’auto.

Poco dopo i poliziotti delle Volanti intercettavano il truffatore e il complice a bordo del veicolo poi sequestrato e restituivano la refurtiva.

I due sono stati quindi arrestati e portati al carcere di Messina Gazzi in attesa dell’udienza di convalida.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Extension a tessitura: come funziona la tecnica che dona volume senza colla né calore
La droga di Joker e Mezzatesta, novità al processo Crack Palace
“Al Papardo Reumatologia con un solo medico per 5 anni”, la replica: “Vincolati alle linee regionali”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED