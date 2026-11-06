Calendario dell’Arma 2027, si cambia: arrivano le foto

Presentata a Messina la nuova edizione dello storico calendario dei Carabinieri

Cambia “volto” il calendario dei Carabinieri, che per il 2027 in controtendenza con gli anni recenti presenta fotografie e non illustrazioni. Tanti gli scatti marziali, con gli uomini e le donne dell’Arma raccontati nelle loro operazioni più delicate. Ma non manca la consueta sottolineatura del grande lavoro di prossimità ai cittadini che svolgono i militari.

I volti di uomini e donne dell’Arma

“Le fotografie trasmettono in modo ancora più immediato il messaggio di quest’anno focalizzandosi sullo sguardo dei carabinieri che cercano di rassicurare i cittadini ed essere sempre pronti e vicini – spiega il tenente colonnello Marco Barone, comandante del Reparto operativo – nel presentare l’edizione di quest’anno al Comando provinciale di Messina – è racchiuso il filo conduttore dell’edizione numero 94 del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri. Proprio il volto umano dell’Arma, raccontato attraverso gli occhi di chi ogni giorno indossa la divisa è il tema dell’edizione 2027 dal titolo “Gli sguardi che proteggono”.

Un calendario da record

Il calendario, un vero e proprio oggetto di collezione dal valore storico, supera ormai il milione di copie ed è tradotta in otto lingue straniere, oltre al sardo e al friulano. Gli scatti del fotografo Franco Cappellari ritraggono i militari di dodici reparti e specialità: il Radiomobile, le unità cinofile, i reparti a cavallo, i Carabinieri Forestali, il Gis, il Ris e i nuclei per la tutela del patrimonio culturale e del lavoro. Un racconto per immagini fatto di attenzione, vicinanza e dedizione quotidiana.

Foto e racconti di un servizio

La prefazione è di Aldo Cazzullo, le pagine dei singoli mesi portano la firma di Ferruccio de Bortoli e Bruno Vespa. Accanto al calendario sono stati presentati gli altri prodotti editoriali dell’Arma, tutti legati a progetti solidali. Con l’agenda, realizzata con Francesca Fagnani, a sostegno della ricerca dell’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma sulle terapie per i bambini affetti da leucemia. Il calendario da tavolo, dedicato al Radiomobile, contribuisce all’Onaomac, l’opera nazionale che assiste gli orfani dei militari dell’Arma e il planner da tavolo devolve parte dei proventi all’Ospedale pediatrico Santobono Pausilipon di Napoli.