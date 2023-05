Truffe Agea, il bilancio dei Cc. Sequestri e denunce anche nel messinese - Tempostretto

Nel mirino una azienda di Capizzi e altre ditte tra Calabria e Sicilia. Truffe per quasi mezzo milione di euro

MESSINA – Ammonta a 490 mila euro e poco più il complesso dei fondi Agea truffati da imprenditori agricoli siciliani. Lo hanno scoperto i Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare di Messina che dall’inizio dell’anno hanno denunciato 9 persone: 5 nella provincia di Messina e 4 nella provincia di Agrigento. L’ipotesi di reato è appunto truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di contributi pubblici destinati al comparto agricolo ed erogati dall’Agenzia europea per lo sviluppo agricolo.

Otto persone sono state segnalate alla Procura Regionale della Corte dei Conti di Palermo per danno erariale. Fanno capo alla società del messinese, a quella ubicata in provincia di Agrigento, infine ad una ditta individuale della provincia palermitana.

All’impresa agricola di Capizzi, nel messinese, sono stati sequestrati titoli di pagamento AGEA per 28.752,05 euro ed è scattato il sequestro per equivalente di beni e somme di denaro fino a 239.074,02. Due gli indagati, sospesi dalle cariche e dall’attività di impresa per un anno. sequestro anche in provincia di Crotone, di titoli, somme e beni fino a 321.883,30 euro, per un valore complessivo di euro 589.709,37.

Scattate anche diverse sanzioni amministrative in relazione a indagini della Procura Europea, per soggetti che utilizzano false dichiarazioni per ottenere fondi europei, per un valore complessivo di euro 321.413,77 tra le province di Reggio Calabria ( 163.622,80 euro) e Siracusa ( 157.790,97 euro)