Tullio Lanese sarà cittadino benemerito di Messina

L'Amministrazione comunale ha avviato l'iter

MESSINA – A pochi giorni dalla scomparsa di uno degli arbitri italiani più stimati e conosciuti degli anni ’80 e ’90, l’Amministrazione comunale di Messina annuncia di avere già avviato l’iter per il conferimento del titolo di Cittadino Benemerito a Tullio Lanese.

“Con questo riconoscimento, l’amministrazione comunale intende rendere omaggio a Tullio Lanese, illustre concittadino che ha onorato il mondo dello sport con la sua integrità, professionalità e passione per il calcio. Nel corso della sua prestigiosa carriera arbitrale, Lanese ha raggiunto i massimi livelli nazionali e internazionali, distinguendosi per la sua competenza, il suo equilibrio e la sua dedizione ai valori della correttezza e della lealtà sportiva. La sua figura, esempio di rigore etico e impegno, ha rappresentato con onore la nostra comunità in ambito sportivo, contribuendo alla diffusione di una cultura del rispetto delle regole e dello spirito di fair play. Per questi motivi, la città di Messina è orgogliosa di conferirgli il titolo di cittadino benemerito, quale segno di gratitudine e riconoscenza per il lustro che ha dato alla nostra comunità e per l’eredità di valori che lascia alle future generazioni”. Così si è espressa l’amministrazione del sindaco Federico Basile.

