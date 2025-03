“Tullio Lanese: un leader in campo e nella vita di tutti i giorni”

Tullio Lanese nel ricordo di Elio Conti Nibali, che gli è stato vicino nel contesto arbitrale e non solo

Pubblichiamo un ricordo di Tullio Lanese scritto per noi da Elio Conti Nibali, che con il famoso fischietto messinese appena scomparso ha condiviso tante esperienze, nel settore arbitrale come nella vita.

Leale, generoso, altruista, signorile, elegante.

Termini ripetutamente ascoltati in questi giorni, pronunciati da tutti.

Da chi lo vedeva ogni giorno, da chi aveva lavorato con lui, da chi lo aveva seguito nella carriera arbitrale.

Ma anche da chi, almeno una volta nella vita aveva avuto la fortuna di incontrarlo.

Mai che abbia detto no a qualcuno, sempre accanto a chiunque gli avesse chiesto un consiglio, un aiuto, e mai facendo pesare nulla.

Superiore ad ogni meschinità, riusciva a rendere semplice tutto con un modo di fare unico.

Un leader, anzi, il leader nel senso vero del termine.

Durante l’omelia di lunedì scorso, il sacerdote officiante il funerale gli ha riconosciuto, davanti ad una folla

emozionata ed emozionante, un tratto meraviglioso della sua personalità: essere autorevole senza mai essere autoritario.

Lo era sui campi di calcio, arbitro impareggiabile per stile, eleganza, sicurezza, applicazione puntuale del

regolamento, capacità innata di fare accettare le sue decisioni senza alcuna difficoltà.

E se non fosse stato così non avrebbe potuto dirigere centinaia di partite ai massimi livelli nazionali e internazionali, compresi campionati europei, mondiali, Olimpiadi e finalissima della Coppa dei campioni.

E la sua carriera da dirigente non sarebbe culminata con l’elezione plebiscitaria alla presidenza della nostra Associazione italiana arbitri.

Lo era, leader, nella vita di tutti i giorni, con semplicità, senza alcuna forzatura, ringraziando semmai chi gli stava vicino.

A un anno dalla elezione a presidente, nel dicembre 2001, scriveva sulla rivista “L’arbitro” che bisognava sempre guardare avanti con ottimismo, di cui lui si nutriva ogni giorno.

Un ottimismo che gli consentiva di non far pesare a nessuno le preoccupazioni e i dispiaceri che purtroppo hanno attraversato lunghi periodi della sua vita, continuando invece anche allora a trasferire il suo sorriso e l’attenzione agli altri.

Innamorato della sua famiglia, professionista di grandissimo livello, rigoroso con sé stesso e scanzonato con gli amici: dica qualcuno se questa è la retorica che si concede a chi non c’è più o, invece, sono le

caratteristiche che hanno attraversato tutta la sua vita.

Sarebbe facile raccontare tantissimi episodi, personalmente vissuti in tantissimi anni, che confermerebbero tutto quello che raccontiamo adesso. Sarebbero poca cosa rispetto a quanto potrebbero raccontare tantissimi amici che gli sono stati sinceramente vicini, sempre.

Gli amici, tanti, che ogni tanto gli consigliavano di non fidarsi di qualcuno. Lui no, ci stoppava, per lui non

c’era nessun problema, era Tullio per tutti.

Credo che la cosa più bella che abbiamo avvertito in questi giorni è stata proprio la voglia di molte persone di raccontarlo, certamente con parole diverse, ma con contenuti identici.

Tutti gli abbiamo voluto bene, ma è stato facile nei confronti di una persona che ti faceva sentire davvero

importante.

È stato già scritto, ma non ci stancheremo mai di ripeterlo: Tullio sei il numero uno!

Elio Conti Nibali

