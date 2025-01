Tumminello stende il Messina, il Crotone passa al “Franco Scoglio” nel posticipo

Due reti una per tempo dell'attaccante trapanese condanna i biancoscudati alla dodicesima sconfitta in campionato, la quinta in casa

MESSINA – La rivoluzione in casa Messina è in atto ed era molto ottimistico immaginare il risultato nella 23ª giornata contro il Crotone sesta forza del girone. Al “Franco Scoglio” arriva la dodicesima sconfitta, la quinta in casa, con Tumminello che con una rete per tempo condanna il Messina che non riesce ad andare a segno. Prima del fischio d’inizio la società Acr Messina ha deposto due mazzi di fiori sotto la Curva Sud in ricordo dei fotografi a poco scomparsi Agostino Saya e Nando Ballariano. Il presidente Stefano Alaimo era presente in tribuna a seguire la partita della squadra. Al fischio finale si alza un lieve coro contro Giacomo Modica dalla Curva Sud.

Subito in campo tre dei nuovi acquisti del Messina. Ingrosso sulla fascia sinistra, Crimi in mezzo al campo e Dell’Aquila schierato largo a destra. Non convocati, ma ancora ufficialmente calciatori del Messina, Frisenna, Petrungaro e Mamona, mentre regolarmente in gruppo e in campo Lia e Garofalo che qualche settimana fa sembravano poter partire a breve. In attacco Luciani gioca tutta la partita ma non incide. Nel secondo tempo ammonito Ndir che entra così in diffida avendo ricevuto il quarto cartellino giallo.

La classifica del girone C, con il turno concluso, vede le tre in fondo alla classifica restare ferme perché tutte sconfitta. Il Messina cede al Crotone, Il Taranto ha perso a Trapani e la Turris ha perso venendo ribaltata dalla Casertana. I campani, prossimi avversari del Messina, allungano proprio sui biancoscudati, quattro punti separano le due squadre. Otto invece le lunghezze dei biancoscudati dalla zona salvezza, occupata al momento dalla Juventus Next Gen a quota 27 punti. Nella giornata di martedì 21 gennaio in programma il recupero tra Potenza e Benevento.

Primo tempo

Grande avvio del Messina che non dimostra di avere paura e attacca al 3′ sulla corsia mancina con Pedicillo che scambia con Ingrosso, il cross però del nuovo terzino sinistro è calibrato leggermente troppo forte e sorvola l’area piccola e gli attaccanti biancoscudati appostati in quella zona. Tanto Messina in questo avvio di partita e Crotone che si fa vedere con qualche tiro dalla distanza respinto dai calciatori locali che sembrano rigenerati mentalmente e si buttano a protezione della propria porta.

Al 24′ primo pericolo reale per una delle due squadre ed è il Messina a rischiare lo svantaggio. Vitale va via sulla fascia sinistra e una volta sul fondo crossa sul primo palo, ottimo inserimento di Gomez che incorna di testa e manda il pallone a stamparsi sul palo. Ancora un pericolo al 30′ con Gomez che riceve tutto solo in area, controlla si gira e conclude tra le braccia di un attento Krapikas. Nel finale sale l’intensità del Crotone con l’estremo difensore lituano chiamato più volte in causa su uscite alte ad allontanare la palla.

Le scorrerie sulla fascia di Ingrosso da una parte e Dell’Aquila dall’altra per il Messina vengono spesso fermate da contrasti duri dei rossoblu. Al 40′ arriva il vantaggio ospite: Vitale salta Dell’AquSi ila a sinistra e prima che Lia scali crossa al centro dove Tumminello tutto solo al limite dell’area piccola gira in rete. Al 44′ Ndir regala palla a Tumminello che si gioca l’uno contro l’uno proprio con il difensore senegalese che lo contiene e lo porta a forzare la conclusione che termina larga. Due minuti di recupero aggiuntivi, ma tranne che una fasciatura per Tumminello dopo uno scontro con Petrucci non c’è altro da segnalare.

Secondo tempo

Si riparte nel secondo tempo con gli stessi 22 in campo. Al 48′ buon break per il Messina con Crimi che anticipa Barberis a centrocampo e imbuca per Luciani, lento nel decidersi se proseguire da solo o allargare a Pedicillo come alla fine fa, ma la conclusione del 28 biancoscudato è respinta dalla difesa. Al 53′ pericolo per il Messina con Gomez che l’accomoda a Silva che dal vertice sinistro dell’area del Messina prova a piazzarla a giro sul secondo palo, palla che si perde di poco a lato ma c’è stata deviazione e arriva il primo angolo della gara per i rossoblu. Al 56′ si ferma Pedicillo che viene subito sostituito da Cominetti. All’ora di gioco il raddoppio del Crotone, punizione dalla trequarti messe al centro da Vitale, la spizza di testa Tumminello che insacca alle spalle di Krapikas.

Triplo cambio per Modica al 63′: fuori Ndir, Dell’Aquila e Petrucci, dentro Morichelli, Re e Anzelmo. Neanche un minuto dopo doppio occasione per gli ospiti, Vitale in campo aperto entra in area e Krapikas respinge la sua conclusione, un minuto dopo Tumminello ci prova col portiere lituano che stavolta blocca. La reazione del Messina al 70′, Garofalo stoppa palla sui 30 metri la lascia rimbalzare e poi conclude verso la porta ma non centra lo specchio. Al 74′ primi cambi anche per mister Longo che toglie dal campo Tumminello e Vitale e manda al loro posto Oviszach e Schirò.

Al 77′ chance per dimezzare le distanze per i biancoscudati, Anzelmo premia l’inserimento di Cominetti a sinistra. L’ala porta palla fin dentro l’area però poi conclude malamente con il pallone che termina di molto largo. Arriva l’ultimo cambio di Modica che manda dentro De Sena togliendo un generoso Crimi. Nel finale Messina nullo con il Crotone che avrebbe ancora occasioni per calare il tris, concessi cinque minuti di recupero ma il fischio finale arriva senza che il risultato cambi.

Acr Messina – Crotone 0-2

Acr Messina (4-3-3): Krapikas; Lia, Ndir (dal 63′ Morichelli), Marino, Ingrosso; Crimi (dal 77′ De Sena), Petrucci (dal 63′ Anzelmo), Garofalo; Dell’Aquila (dal 63′ Re), Luciani, Pedicillo (dal 56′ Cominetti).

In panchina: Curtosi, Morleo, Salvo, Adragna, Mameli, Di Palma, Dumbravanu.

Allenatore: Giacomo Modica.

Fc Crotone (4-2-3-1): D’Alterio; Guerini (dal 84′ Piras), Armini, Di Pasquale, Giron; Gallo (dal 87′ Stronati), Barberis; Silva (dal 84′ Vilardi), Tumminello (dal 74′ Oviszach), Vitale (dal 74′ Schirò); Gomez.

In panchina: Sala, Martino, Cantisani, Groppelli, Cocetta, Spina, Rispoli.

Allenatore: Emilio Longo.

Marcatori: Tumminello 40′ e 60′ (C).

Ammoniti: Armini 36′ (C), Ndir 59′ (M).

Calci d’angolo: 3-2. Recupero: 2’ + 5’.

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.

Assistenti: Giulia Tempestilli di Roma 2 & Michele Piatti di Como.

Quarto ufficiale: Adrian Lupinski di Albano Laziale.

Note spettatori: 3105 paganti inclusi abbonati, più 600 biglietti omaggio a studenti.