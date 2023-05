Tumore della tiroide, specialisti a confronto nel ricordo di Massimo Rizzo - Tempostretto

Sabato a S. Teresa di Riva un convegno sulla prevenzione oncologica

S. TERESA – La prevenzione è fondamentale per scongiurare gravi conseguenze, anche fatali. Su questo ha deciso di puntare l’assessore alla Sanità al Comune di S. Teresa, Gianmarco Lombardo, organizzando convegni di interesse collettivo in sinergia con esperti medici ed associazioni, che riguardano la prevenzione oncologica, fungendo da veicolo di informazioni su come prevenire un male che purtroppo sta diventando sempre più frequente nelle fasce di età più giovani.

Il prossimo convegno, “Tumore della tiroide, diagnosi e cure”, in programma sabato 13 maggio, alle 10, nella sala conferenze del Palazzo della Cultura, è stata organizzato in collaborazione con l’associazione A.D.A.M.O. presieduta dal dott. Giuseppe Turiano. L’evento sarà dedicato alla memoria del dottor Massimo Rizzo, esperto di Citologia tiroidea, ad un anno della sua dipartita, per la sua grande professionalità ma soprattutto per la sua disponibilità e le sue innegabili doti umane.

Il programma prevede i saluti istituzionali del sindaco Danilo Lo Giudice, dell’assessore della Sanità, Gianmarco Lombardo, e del presidente del Consiglio comunale, Domenica Sturiale. Introdurrà i lavori il prof. Francesco Trimarchi, professore emerito di Endocrinologia. Moderatori saranno il prof. Giovanni Tuccari, ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Messina, e il dott. Giuseppe Turiano, presidente di A.D.A.M.O. e già dirigente medico dell’Uoc Endocrinologia dell’ospedale Papardo di Messina. Due gli interventi previsti. Il prof. Salvatore Cannavò, ordinario di Endocrinologia e direttore dell’Uoc di Endocrinologia del Policlinico di Messina, relazionerà sul tema “Tumore della tiroide: percorsi di cura centrati sul paziente”. Il prof. Guido Fadda, ordinario di Anatomia Patologica all’Università di Messina, interverrà sul tema “La citologia: Davide che sconfigge Golia”.