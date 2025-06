Turismo. Sorgonà: “obiettivo Bandiera blu, una scelta strategica per la nostra città”

"Nel 2020 avevamo già chiesto agli enti preposti di adoperarsi per creare le condizioni, ambire a ciò che rappresenta una garanzia di eccellenza"

REGGIO CALABRIA – “Ogni estate raccontiamo, giustamente, che Reggio Calabria ha il lungomare più

bello del mondo. Eppure in questo spazio di immenso splendore possiamo realizzare un salto di qualità dal punto di vista delle spiagge e dei servizi per raggiungere una consacrazione strategica. E’ per questo che la città può e deve ambire ad ottenere un riconoscimento che sarebbe utile sia in termini concreti e

sostenibili che per il marketing territoriale, ciò di cui parliamo è la “Bandiera Blu” , riconoscimento che ha un valore internazionale, assegnato ogni anno dalla Foundation for Environmental Education (FEE) alle località balneari che rispettano rigorosi criteri di qualità ambientale, sostenibilità, servizi e sicurezza.

Nel 2020 avevamo già chiesto agli enti preposti di adoperarsi per creare le condizioni, ambire a ciò che rappresenta una garanzia di eccellenza, non solo per la bellezza naturale ma per la gestione virtuosa del territorio costiero. La bandiera blu è uno standard riconosciuto in tutto il mondo, simbolo di civiltà,

organizzazione e visione.” La dichiarazione è di Sasha Sorgonà, founder di “Spinoza” community molto attiva tra i giovani reggini. “Ed in effetti – prosegue Sorgonà – nella nostra provincia sono già Bandiera blu Roccella, Caulonia e Siderno. Ma anche la nostra dirimpettaia Messina ce l’ha fatta, diventando la prima città metropolitana ad ottenere questo riconoscimento e noi non possiamo più permetterci di restare indietro.

Quello che ci separa oggi dal traguardo è anche una questione di ambizione. Un progetto per la Reggio del futuro ma che migliori il presente, per portarci a competere con altre realtà internazionali senza essere da meno dal punto di vista strutturale. Dobbiamo alzare l’asticella. È ora.” – Continua Sasha – “Per troppo

tempo abbiamo creduto che bastasse dire che il nostro mare è bello. Ma la bellezza, se non è curata, perde valore. Reggio può e deve ottenere la Bandiera Blu. Messina lo ha fatto e noi possiamo anche”

“Con Spinoza intendiamo chiedere un impegno concreto al Consiglio Comunale coinvolgendo la città intera perché la Bandiera Blu porterebbe un ritorno economico sul territorio per le aziende trainate dal turismo e migliorerebbe la qualità di vita dei cittadini.

Per ottenere la bandiera blu – conclude sempre Sorgonà – si passerebbe da fondamentali scelte strategiche utilissime, di valore, come il Monitoraggio e certificazione delle acque; la Riqualificazione dei servizi di spiaggia; Lavori sull’Accessibilità piena per disabili, anziani e famiglie. Dobbiamo trasformare il nostro rapporto con il mare. Reggio Bandiera Blu è una battaglia di civiltà, venga condivisa”.