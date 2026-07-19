“Turista per caso a Messina. L’ho trovata vivibile, pulita e accogliente”

La lettera di un cittadino di Cuneo che ha prolungato il suo soggiorno in Sicilia a causa dell'eruzione dell'Etna

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Elvio Russi, un cittadino di Cuneo che, a causa dell’eruzione dell’Etna, ha dovuto prolungare il suo soggiorno in Sicilia. Un imprevisto che si è trasformato nell’occasione per scoprire una Messina diversa da quella dei cliché: pulita, ordinata e a misura d’uomo.

Ecco il suo racconto:

L’eruzione dell’Etna, costringendomi a prolungare la permanenza in Sicilia, mi ha regalato una scoperta inattesa: Messina. Non soltanto la città dello Stretto, del Duomo e di quel paesaggio unico che guarda la Calabria. Da visitatore arrivato quasi per caso, mi ha colpito il modo in cui oggi la città si lascia vivere.

Messina mi è apparsa pulita, ordinata, facile da attraversare. Una città nella quale si può lasciare l’automobile, muoversi a piedi o con i mezzi pubblici, fermarsi nelle piazze e nei parchi, godersi con tranquillità ciò che si incontra. Ho visto aree pedonali frequentate, spazi verdi curati, bambini nei giochi, famiglie sedute all’ombra. Ho avuto la sensazione di una città che abbia restituito ai cittadini i propri spazi e una parte della propria serenità.

Ma ciò che mi ha sorpreso di più sono state le persone. Chiedendo un’informazione, più volte ho incontrato cittadini disponibili non solo a indicarmi una strada, ma a fermarsi, spiegare e talvolta persino accompagnarmi per un tratto. Sempre con una cordialità spontanea, con quel sorriso che un turista riconosce quando non è semplice cortesia.

Può sembrare un dettaglio, ma non lo è. Una città più sicura, pulita e vivibile può aiutare a rendere più sereno anche chi la abita. E cittadini più sereni diventano spesso più disponibili e accoglienti. È difficile misurarlo, ma chi arriva da fuori lo percepisce.

Lo stupore davanti a una trasformazione così evidente mi ha spinto a capire cosa fosse accaduto. Cercando su internet la storia amministrativa recente di Messina, ho scoperto un percorso che attraversa tre sindaci diversi: Renato Accorinti, Cateno De Luca e Federico Basile.

Accorinti, eletto nel 2013, portò attenzione ai beni comuni, all’ambiente, all’inclusione e alla partecipazione. Con De Luca, dal 2018, cambiarono stile e velocità: la macchina comunale ricevette una forte accelerazione, con la riorganizzazione di servizi, società pubbliche, mobilità, rifiuti e servizi sociali. Basile, eletto nel 2022 e poi riconfermato, ha consolidato molti di quei processi, accompagnando una fase nella quale il cambiamento è diventato sempre più visibile. La continuità tra le ultime due amministrazioni è riconosciuta anche in comunicazioni istituzionali del Comune, in particolare sul trasporto pubblico e su altri progetti cittadini; Basile è stato proclamato nuovamente sindaco il 28 maggio 2026.

Tre personalità differenti, tre modi diversi di amministrare. Eppure, osservando Messina da fuori, emerge qualcosa che forse vale più delle appartenenze politiche: una visione, il coraggio di osare e la continuità.

Una città migliora quando ogni amministrazione non cancella ciò che ha fatto la precedente, ma conserva ciò che funziona, corregge ciò che può essere migliorato e porta avanti i progetti utili alla comunità.

È forse questo l’aspetto che altre città italiane dovrebbero studiare. Penso anche a città del Nord, come Cuneo, dove vivo. Non perché i territori siano confrontabili, ma perché sarebbe interessante capire quali scelte abbiano favorito questa svolta: cura degli spazi pubblici, mobilità, pulizia, servizi, continuità amministrativa e capacità di restituire ai cittadini il piacere di vivere la propria città.

Le amministrazioni vengono spesso giudicate con numeri, bilanci e opere. Ma esiste un altro indicatore, meno scientifico e forse altrettanto importante: il sorriso delle persone. A Messina l’ho incontrato spesso.

L’eruzione dell’Etna mi ha costretto a restare in Sicilia. Quell’imprevisto mi ha permesso di scoprire una città che oggi porto con me come un sorprendente esempio di trasformazione urbana e civile. Una città che sembra avere ritrovato qualcosa di prezioso: il piacere di appartenersi.

Elvio Russi