 In auto con 14 dosi di crack negli slip: arrestato un 24enne

In auto con 14 dosi di crack negli slip: arrestato un 24enne

Redazione

In auto con 14 dosi di crack negli slip: arrestato un 24enne

sabato 24 Ottobre 2026 - 13:01

Deferito un 44enne, alla guida del mezzo: si è rifiutato di sottoporsi ai controlli e aveva un documento senza microchip

PACE DEL MELA – Un giovane di 24 anni è stato arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Pace del Mela. I carabinieri di Milazzo, infatti, hanno fermato un’auto guidata da un uomo di 44 anni e su cui viaggiava anche il 24enne. Addosso al quale sono state trovate 14 dosi di crack negli slip e 135 euro, ritenuti provento di attività illecita.

Contestualmente, il 44enne si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento per verificare lo stato di alterazione psicofisica alla guida. E inoltre aveva con sé una carta d’identità elettronica priva di microchip: per questo è stato deferito in stato di libertà. Il 24enne, invece, è stato arrestato e condotto al carcere di Barcellona Pozzo di Gotto.

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