“Tutta colpa del poliamore”. I Soldi Spicci conquistano il Trifiletti di Milazzo

Boom di presenze al teatro Trifiletti di Milazzo, dove sono andati in scena I Soldi Spicci con lo spettacolo “Tutta colpa del Poliamore”

MILAZZO – Una platea gremita di spettatori per I Soldi Spicci, al teatro Trifiletti di Milazzo. Il duo comico palermitano ha conquistato il pubblico con lo spettacolo “Tutta colpa del poliamore” che andrà in scena fino al 27 ottobre.

Lo spettacolo affronta con toni comici le diverse sfaccettature dell’amore e, in particolare, delle relazioni sentimentali chiedendosi se un rapporto aperto possa “accendere” una nuova scintilla di passione all’interno della coppia. Ovviamente le cose non andranno come previsto e, tra diverse vicissitudini tragicomiche, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa si ritroveranno a dover fare i conti con le situazioni più assurde.

Midili: “Il Trifiletti pieno di famiglie e giovani”

La prima al Trifiletti dello scorso 24 ottobre è stata un successo, per il sindaco di Milazzo Pippo Midili che ha commentato: «Rivedere il Teatro Trifiletti pieno di famiglie e giovani ci riempie di gioia. I Soldi Spicci hanno inaugurato una nuova pagina del nostro piccolo ma splendido teatro».

Il primo cittadino mamertino ha quindi posto l’accento sulle prossime proposte teatrali del Trifiletti, spiegando che saranno presenti diversi artisti e compagnie locali e che a breve sarà presentato il cartellone degli appuntamenti previsti per gli ultimi mesi del 2023 e per tutto il 2024.