"Tutta la vita davanti", ai ragazzi del Liceo Bisazza il premio intitolato a Milena Visalli - Tempostretto

A Messina un corto delle scuole per ricordare che una disattenzione alla guida può costare la vita

MESSINA – La corsa verso la vita, i sogni, il futuro: il matrimonio, i figli, il lavoro. Una corsa che diventa verso la morte, si schianta contro una disattenzione alla guida e mette fine a una vita intera. 57 secondi per raccontare “Tutta la vita davanti” che non c’è più, il rischio di diventare vittime della strada e non protagonisti della strada della propria vita. Con il corto “Tutta la vita davanti” i ragazzi della IV A del liceo Bisazza si sono aggiudicati il premio alla memoria di Milena Visalli, la giovane morta per un incidente stradale sul lungomare di Messina, voluto dal Kiwanis Clud Peloro Messina e dalla mamma della giovane, Marilena De Stefano, per insegnare il valore della sicurezza stradale.

“La valenza del premio va oltre il semplice ricordo, perché vuole essere un monito costante ed un invito ad una maggiore consapevolezza delle proprie responsabilità e ad un maggiore rispetto della vita propria ed altrui. Se anche servirà a tutelare la vita e la salute di una sola persona, avrà raggiunto il suo scopo. E’ una donazione anche questa, il trionfo sulla morte, che potrà non consolare della perdita, ma stimolare alla continua diffusione di un messaggio di vita.”, ha detto la presidente del club Peloro Teresa Crisafulli.

Il premio, consistente in due mila euro, è stato assegnato a Luca La Foresta, Michelle La Monica, Sara Bonanno, Jhey Mark Hernandez, guidati dalla prof.ssa Barbara Sisalli.

La commissione istituita per la valutazione dei video partecipanti al “Premio Milena Visalli-Vivi la strada in sicurezza”, composta dal Presidente del Kiwanis Club Peloro Messina Teresa Crisafulli, da Marilena De Stefano, da Michele Minissale, Agata Rinciari, Giovanni Lando, dopo aver visionato i video pervenuti, ha assegnato all’umanità il premio al video “Tutta la vita davanti” riconoscendone “la rispondenza alla tematica oggetto del concorso, una ottima qualità di realizzazione e una creatività ed originalità di forte impatto emotivo, capace di attirare l’attenzione, indurre alla riflessione e sensibilizzare ad un corretto comportamento stradale”.