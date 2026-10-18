Tutto pronto per il gran finale del Messina Street Food Fest

In piazza Cairoli food village aperto dalle 11 alle 24 tra gusto, musica e tanto divertimento. Grande attesa per gli ultimi tre show cooking solidali e per la premiazione dei vincitori dell’ottava edizione

Il traguardo è vicino ma c’è ancora tempo per divertirsi e assaporare le specialità preparate al momento nelle 50 casette del gusto. L’ottava edizione del Messina Street Food Fest si avvia verso il rush finale dopo tre giorni trascorsi in un’affollata piazza Cairoli. E si preannuncia una chiusura col botto: oggi il food village rimarrà infatti aperto senza interruzioni dalle 11 alle 24 permettendo a tutti di vivere un’esperienza dove trionfano il “cibo di strada” e le birre artigianali. Grande attesa per conoscere i vincitori dell’ottava edizione e quali saranno le specialità più votate grazie all’App ufficiale “Eventivamente Street Food Fest”. Quest’anno sarà assegnato anche il Premio del Pubblico grazie alle preferenze espresse, con l’app ufficiale “Eventivamente” direttamente dai visitatori attraverso 3 voti: uno per la specialità salata, uno per la specialità dolce e uno per il birrificio preferito.

Nel villaggio gastronomico anche sei specialità gluten free e senza lattosio in aggiunta alle pietanze già prive naturalmente di glutine e lattosio. Per i celiaci a disposizione anche diversi tipi di birra. Tutto questo grazie alla preziosa partnership con l’Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Il programma odierno prevede ben tre show cooking solidali, condotti da Valeria Zingale e organizzati con il supporto della responsabile Maria La Scala di Gran Mirci, che si terranno all’interno della tendostruttura allestita come un vero ristorante. Il ricavato degli show cooking sarà devoluto ad associazioni ed enti del Terzo Settore che operano sul territorio messinese: Croce Rossa Italiana, C.I.R.S. Casa Famiglia ETS, Mensa di Sant’Antonio, Canile Millemusi e ABC – Amici dei Bimbi in Corsia Onlus. L’area show cooking è gestita anche grazie alla sinergia con Gran Mirci, l’IIS “Antonello” e con i suoi studenti che collaborano al servizio sala e cucina e accoglienza nell’ambito dei progetti di Formazione Scuola-Lavoro. Quest’anno sono protagonisti inoltre i ragazzi dell’Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, in sala e a supporto della cucina.

Sempre più apprezzate le esibizioni in piazza degli Joculares, tragiocoleria, trampolieri, danza acrobatica aerea e danza contemporanea. E ieri si è ballato e cantato per tutta la serata con le note della live band di Salvo Nocera e il dj set di Mario Bruno sempre sotto il coordinamento da Alfredo Reni. Gli spettacoli sono condotti da Carmen Cilione. In piazza anche i presentatori social Paolo Bertano e Gloria Calapaj.

Il Messina Street Food Fest 2026 è patrocinato da: Regione Siciliana, assessorato per le Attività Produttive, Regione Abruzzo, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Messina, Visit ME, Messina Città degli Eventi, Università degli studi di Messina, Unioncamere Sicilia, Camera di Commercio di Messina, Camera di Commercio di Reggio Calabria, Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Camera di Commercio Chieti-Pescara, Confesercenti Messina, IIS Antonello, Cral Città Metropolitana di Messina, Associazione ETS Autismo di Nizza di Sicilia, Amam, Atm Spa, Messina Servizi Bene Comune, Aic Sicilia.

Il programma del 18 ottobre

Show cooking

Ore 12

· Ambasciatori del gusto: Francesco Arena (“Panato e…Messinese”: raviolo panato e fritto con impasto del pitone croccante di grani antichi e farina di pistacchi farcito con scarola ripassata in padella con uvetta e pinoli acciuga e pomodorino confit). Pasquale Caliri (Zuppa di cipolle, semifreddo di provola affumicata e crumble di segale). Lillo Freni (Principe di Monaco).

· Vini in abbinamento:Vini Guzman

Ore 19

· Abruzzo Tasting Stories: Pepentune e ove con pizza di granturco

· Gelato Piparella proposto dal gelatiere Santo Mancuso (Gelateria Divino Lounge Bar di Gioiosa Marea)

· Vini in abbinamento Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo

Ore 21

· Bottone con genovese di capra frollata, kefir e finocchietto selvatico, proposto dallo chef Domenico Perna (Ristorante “Il Cappero” Therasia Resort Sea&Spa di Vulcano 1 Stella Michelin)

· Gelato al tiramisù proposto dal gelatiere Filippo Nici (La Cometa di Mirto)

· Vini in abbinamento: Principi di Mola

Spettacoli

· 11.30-13 e 15-19: “Cotti e suonati”, selezione musicale di Alfredo Reni

· 12.30-13.30:“I trampolieri”, compagnia Joculares

· 12.15: “Mr. Sardella Show”, compagnia Joculares

· 13-15: live band The Boomers

· 18.30: Replica “Mr.Sardella Show”, compagnia Joculares

· 18.30-20: “I trampolieri”, compagnia Joculares

· 19: dj set a cura di Dj Kate

· 21: live band Briganti Italiani

· 22.50: Premiazione street fooder

· 23.15: dj set a cura di Dj Kate

Gli orari di apertura del Food Village

· Domenica 18 ottobre: dalle 11 alle 24

Gli orari degli show cooking

· Domenica 18 ottobre: alle 12, alle 19 e alle 21