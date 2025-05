“Ugualmente diversi” a Messina, viaggio nelle vite di tre ragazzi con autismo

Appuntamento oggi alla Multisala Apollo con il film, accessibile per i non udenti. La regista sarà in collegamento

MESSINA – “Un documentario creativo”. Un viaggio nelle vite di tre ragazzi con autismo. “Ugualmente diversi” è un film in programma alla Multisala Apollo di Messina venerdì 30 maggio, alle 18:30, ed è previsto un dibattito con la regista in collegamento. Si tratta di un’opera prima di Federika Ponnetti, selezionata in vari festival e rassegne in Italia e programmato in cinema, da Nord a Sud.

In primo piano tre ragazzi. Ognuno con suo pezzo di vita, le proprie sfide e il lavoro da cameriere in una nota pizzeria gestita da ragazzi con autismo. E l’incontro con gli studenti di un liceo a cui i ragazzi insegnano il loro mestiere e molto di più.

L’obiettivo è divertire, emozionare, commmuovere e camnbiare il punto di vista degli spettatori.

Il film è accessibile per i non udenti, con sottotitoli impressi sulla pellicola, e per i non vedenti con le audiodescrizioni sulla app MovieReading.