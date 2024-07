Uiltrasporti contro il Cas, via allo stato d’agitazione per turni di lavoro e part-time

I sindacalisti parlano di "pesanti inadeguatezze che creano difficoltà ai lavoratori e all'utenza"

Katia Di Cristina, Nino Di Mento e Angelo Passari, rispettivamente i segretari generali di Regione, Comune e provincia messinese della Uiltrasporti, sono tornati alla carica attaccando il Cas, Consorzio autostrade siciliane. Il motivo? Le “pesanti inadeguatezze che stanno creando difficoltà ai lavoratori e conseguenze al servizio e all’utenza”.

“Mancano 800 turni di lavoro al mese”

I tre sindacalisti rilevano: “La situazione è molto allarmante. Infatti, come si evince dalle delibere pubblicate riguardanti il piano triennale del personale, nell’anno 2023, ben 18 unità lavorative del settore esenzione sono andate in pensione, mentre nel corso del 2024 altre 22 unità andranno in quiescenza. Questi dati stanno mettendo letteralmente in ginocchio l’intero servizio in quanto verranno a mancare ben 800 turni lavorativi al mese. Di conseguenza, con una pianta organica ormai allo stremo delle forze, vi è il concreto rischio della paralisi assoluta”.

“A subire le conseguenze di questa cronica carenza di personale – hanno continuato – è tutto l’esiguo personale restante e, in particolare, i 105 lavoratori a contratto a tempo parziale ciclico al 25%. In tal senso, la Uiltrasporti chiede per questi lavoratori l’immediata e non più procrastinabile estensione contrattuale al 50% e, in seguito, vista l’oggettiva necessità certificata dalla pianta organica, il riconoscimento del full-time”. E ancora: “Allo stato, i 105 lavoratori in questione svolgono la loro attività con contratti trimestrali che, stranamente, sono spalmati su 6 mesi. Pertanto, la regolarizzazione e la successiva stabilizzazione con contratto full-time, porteranno certamente enormi vantaggi al settore dell’esazione e, quindi, a tutto il Cas poiché, proprio in questi giorni di fuoco, in tutti i caselli, da Tremestieri a Catania e Buonfornello, regna un grave stato di caos e di totale confusione dell’organizzazione del lavoro”.

Difficoltà a coprire i turni

Ultrasporti prosegue: “Emerge in maniera macroscopica la difficoltà a coprire le turnazioni poiché quando ciò avviene si evidenzia uno stato di assoluta improvvisazione e precarietà legate alla buona sorte e alla speranza che non accada nulla di grave. Un esempio concreto: la barriera di Messina Nord, che l’estate scorsa vedeva la presenza di due unità lavorative, oggi vede la presenza di un solo lavoratore che deve occuparsi di coprire le sostituzioni, controllare le entrate, gestire le porte automatiche. E, come se non bastasse, deve gestire la collera degli utenti soprattutto quando restano “ingabbiati” nelle piste automatiche e telepass. Inoltre, un altro problema decisamente serio è rappresentato dalla condizione igienico-sanitaria delle cabine presso i caselli, in quanto sono infestate da topi e scarafaggi”.

Proclamato lo stato d’agitazione

E infine, lo stato d’agitazione proclamato da “tutto il personale è incentrato innanzi tutto sulla cronica carenza di personale in tutti i settori, sull’adeguamento orario del personale part-time dei 105 lavoratori”, la riqualificazione del personale. E, ancora, la “rettifica del contratto delle ore di lavoro dei 105 dipendenti part-time, la sospensione da parte del Consorzio delle assunzioni a seguito di un concorso bandito e la chiusura improvvisa dei Punti Blu nei mesi estivi, con conseguenti disagi per l’utenza. E, infine, la situazione critica di alcuni servizi essenziali quali Centro radio e Sicurezza al traffico, con personale insufficiente per coprire anche la turnazione base”.