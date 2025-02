“Ultima chiamata”, i Cccp tornano in tour: il 30 luglio tappa a Taormina

Annunciate 7 date all'aperto, con avvio a Roma ed epilogo al Teatro Antico

Dopo la mostra “Felicitazioni! Cccp – Fedeli alla linea 1984-2024”, il “Gran Gala Punkettone di parole e immagini”, le tre date all’Astra Kulturhaus di Berlino con il concerto “Cccp in Dddr”, l’uscita dell’album inedito “Altro Che Nuovo Nuovo” e il tour italiano che ne è seguito (con tappa anche in Sicilia, alla Villa Bellini di Catania), i Cccp – Fedeli alla linea – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur – saliranno di nuovo sul palco per “un’ultima chiamata”. Il tour, ideato e curato in collaborazione con Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, prenderà il via il 30 giugno da Roma e si concluderà al Teatro Antico di Taormina il 30 luglio. Le prevendite saranno disponibili dalle ore 12.00 di lunedì 24 febbraio sui circuiti di prevendita abituali.

30 giugno – ROMA – Circo Massimo

3 luglio – MILANO – Castello di Legnano di Legnano

8 luglio – NAPOLI – Ex Base Nato

12 luglio – BARI – Fiera del Levante, nell’ambito del Locus Festival

18 luglio – PADOVA – Villa Contarini – Piazzola sul Brenta

24 luglio – RIMINI – Piazzale Federico Fellini

30 luglio – TAORMINA – Teatro Antico di Taormina



(foto di copertina di Guido Harari)