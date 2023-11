Ultima del girone per il Ct Vela Messina contro il Tc Parioli - Tempostretto

La formazione peloritana, già certa del passaggio del turno, schiererà una formazione tutta messinese di tennisti del proprio vivaio

MESSINA – Si concluderà domani, domenica 19 novembre, la regular season del campionato a squadre di tennis maschile di Serie A1, edizione 2023. Il Ct Vela Messina, che la scorsa settimana ha ufficialmente staccato il pass per i playoff scudetto, accedendo alle semifinali, ospiterà il Tc Parioli, nel più classico dei testa-coda. Nel match di andata il Ct Vela s’impose con il punteggio di 5 a 1.

I capitolini si trovano in ultima posizione e si giocheranno la salvezza ai playout, ma potrebbero migliorare la posizione di classifica in caso di successo e contemporaneo risultato negativo di Pistoia contro Selva Alta. I peloritani, inizio domani alle ore 10, sui campi in terra rossa di viale della Libertà, si presenteranno con una formazione tutta messinese e composta da giovani cresciuti nel vivaio. Saranno della partita, infatti, i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, Fabio Varsalona, Federico Gargano ed Enrico Egitto.

Ultima giornata (domenica 19 novembre, ore 10): Ct Vela-Tc Parioli; Tc Pistoia-Selva Alta.

La classifica: Ct Vela 13; Selva Alta 8; Tc Pistoia 4; Tc Parioli 2.

