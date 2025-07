Ultimo supera il record biglietti di Vasco e sbarca stasera a Messina

Ha ricevuto i complimenti e l'abbraccio del rocker emiliano e oggi l'appuntamento è allo stadio "Franco Scoglio". Tutto sul concerto

MESSINA – “Sono felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto!”. Così Vasco Rossi, con tanto di abbraccio con il cantante romano, su Instagram ha commentato il sorpasso appena avvenuto. Per Ultimo, sono appena stati venduti 250mila biglietti in tre ore in vista del mega raduno romano a Tor Vergata a Roma. L’appuntamento è il 4 luglio 2026. Il suo decimo stadio Olimpico. Il record, fino ad ora, era detenuto da Vasco con 225mila spettatori per il Modena Park dell’1 luglio 2017. E stasera in 40mila lattendono Ultimo allo stadio “Franco Scoglio” di Messina.

Il concerto è organizzato da Vivo Concerti, patrocinato dal Comune di Messina e promosso da Giuseppe Rapisarda Management. 42 stadi, e per il San Filippo si tratta di un bis dopo il concerto del 2024, e un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 milioni, “Ultimo stadio 2025 – La favola continua…” è la celebrazione di un artista che ha bruciato le tappe a 29 anni. Sei gli album inediti che dal 2017 a oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d’oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify. Dopo San Siro e l’Olimpico, il gran finale sarà il 23 luglio allo stadio San Nicola di Bari.

Il palco e la band, “finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”

A spiccare 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza: queste le dimensioni della struttura scelta per “Ultimo stadi 2025 – La favola continua…”, con una passerella custom di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. A far da sfondo, una superficie led da oltre 900 metri quadrati, arricchita da oltre 600 corpi illuminanti per portare lo spettacolo a un livello successivo: in cui la regia live va a fondersi con uno spettacolo di luci che rappresenta una novità assoluta per i concerti di Ultimo. A seguirlo una generazione a cui l’artista si rivolge da sempre e a cui in occasione dell’annuncio di questo tour aveva gridato dal palcoscenico: “Finché ci sarete voi con me io da qui non mi muovo”.

Ad accompagnare Ultimo (pseudonimo di Niccolò Moriconi, classe 1996) Joel Ainoo alle tastiere, Manuel Boni alla chitarra, Jacopo Carlini al pianoforte, Mylious Johnson alla batteria, Raffaele “Rufio” Littorio alla chitarra, Silvia Ottanà al basso, Alessandro Bottacchiari alla tromba, Francesco Cangi al trombone, Andrea Innesto al sax; Elisa Semprini al violino e ai cori.

La scaletta a Messina

Ecco la probabile scaletta (fonte Sky Tg24) per il live allo stadio “Scoglio” di Messina.

Dove il mare finisce

2. Colpa delle favole

3. Quei ragazzi

4. Quando saremo vecchi

5. Buongiorno vita

6. L’unica forza che ho

7. Amati sempre

8. Ipocondria

9. Sul finale

10. Rondini al guinzaglio

11. Giusy

12. Tutto diventa normale / Quella casa che avevamo in mente / Paura mai / L’eleganza alle stelle / Occhi lucidi

13. I tuoi particolari

14. Peter Pan (vuoi volare con me?)

15. Il bambino che contava le stelle

16. Ti va di stare bene

17. Piccola stella

18. La stella più fragile dell’Universo

19. Quel filo che ci unisce

20. Bella davvero

21. Ti dedico il silenzio

22. Pianeti

23. Alba

24. La parte migliore di me

25. Il ballo delle incertezze

26. Vieni nel mio cuore

27. Altrove

28. 22 Settembre

29. Sogni appesi

